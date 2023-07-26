Первая танковая армия отбросила продвижение ВСУ на купянском направлении

Фото: сайт Минобороны РФ
Танки группировки «Запад» уничтожили взвод живой силы украинской армии и бронемашин «Хаммер» на Купянском фронте. Об этом сообщил глава пресс-центра формирования полковник Сергей Зыбинский в интервью агентству РИА Новости.
«В оборонительной зоне первой танковой армии, используя огонь из танков Т-72Б3, Т-80, гаубиц Д-30 и буксируемых пушек "Гиацинт-Б", был нанесен удар по позициям 32-й отдельной механизированной бригады в окрестностях населенного пункта Стельмаховка», — подтвердил Зыбинский.Кроме того, артиллерия «Запада» смогла уничтожить французскую самоходную артустановку «Цезарь» возле Песчаного, минометную группу около Кисловки и пункт боевого снабжения противника в районе Крахмального в ходе контрбатарейной борьбы.
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Артем Кузьмин