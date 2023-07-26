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Первая танковая армия отбросила продвижение ВСУ на купянском направлении

В Минобороны России рассказали об уничтожении до взвода живой силы ВСУ возле Стельмаховки
26 июля 2023, 06:54

Фото: сайт Минобороны РФ

Танки группировки «Запад» уничтожили взвод живой силы украинской армии и бронемашин «Хаммер» на Купянском фронте. Об этом сообщил глава пресс-центра формирования полковник Сергей Зыбинский в интервью агентству РИА Новости.

«В оборонительной зоне первой танковой армии, используя огонь из танков Т-72Б3, Т-80, гаубиц Д-30 и буксируемых пушек "Гиацинт-Б", был нанесен удар по позициям 32-й отдельной механизированной бригады в окрестностях населенного пункта Стельмаховка», — подтвердил Зыбинский.
Кроме того, артиллерия «Запада» смогла уничтожить французскую самоходную артустановку «Цезарь» возле Песчаного, минометную группу около Кисловки и пункт боевого снабжения противника в районе Крахмального в ходе контрбатарейной борьбы.

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#танки
#СВО
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Западные страны так и не смогли договориться об обучении пилотов ВСУ управлению F-16
Politico: На Западе пока не достигли договоренности об обучении украинских пилотов управлению F-16
26 июля 2023, 07:20

Фото: iStock/bbevren

Вашингтон и его союзники так и не пришли к единому мнению по обучению украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16, поэтому отправка самолетов Киеву задерживается, пишет газета Politico.
«Западным партнерам лишь предстоит достичь договоренностей относительно плана подготовки украинских летчиков к полетам на обещанных истребителях», - прокомментировали ситуацию источники СМИ.  

Коалицию из 11 государств, которые обязались предоставить Киеву летательные аппараты, возглавляют Дания и Нидерланды. Однако, ни одна из этих стран пока публично не объявила о намерениях передать ВСУ F-16.  

Союзники даже не определились с местом и временем проведения обучения. Предполагается, что обучать украинцев будут в Аризоне (штат США), или же американских пилотов отправят обучать ВСУ на европейский континент.  

При этом, в Politico отметили, что американская компания уже начала принимать на работу отставных военных летчиков, которые и будут обучать будущих пилотов истребителей. 

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#F-16
#Истребители
#ВСУ
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Британский наемник на Украине свернулся калачиком в готовности сдаться России
Times: наемник из Британии на Украине готов был сдаться русским во время атаки на Днепре
26 июля 2023, 06:14

Фото: iStock/Delpixart

Британский наемник Гарри Роу, принимающий участие в военных операциях на украинской территории, рассказал о неожиданной атаке российских вооруженных сил на острове в реке Днепр. Как он сообщил, один из его товарищей по оружию был готов сразу после боестолкновения сдаться противникам, информирует Times.
Разведгруппа, в которую входили наемники из Великобритании, США и Австралии, засела в доме, в который российские военные запустили дымовые и газовые гранаты. Чтобы избежать удушения, наемники выбежали на крышу здания и отступили к берегу. Там раненых эвакуировали на катерах и отправили в госпиталь.

Как утверждает издание, еще во время обстрела один из соратников Роу укрылся на полу, свернувшись клубком, и готовился капитулировать перед российскими военными.

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#Великобритания
#СВО
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Минобороны: Российский стрелок-зенитчик сбил украинский вертолет Ми-24
Чехов сообщил, что стрелок-зенитчик группировки «Восток» сбил вертолет Ми-24 ВСУ
26 июля 2023, 05:43

Фото: iStock/castigatio

Стрелок-зенитчик группировки ВС РФ «Восток» сбил вертолет Ми-24 ВС Украины из ПЗРК «Игла». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.
По словам собеседника агентства, бойцы «Востока» при выполнении боевых задач проявляют мужество и героизм.

Чехов отметил в качестве примера командира мотострелковой роты танковой бригады капитана Альберта Юнусова, который благодаря своему профессионализму поспособствовал ликвидации более десятка боевых бронированных машин и танков ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#Минобороны
#ВСУ
#стрелок
#СВО
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Танки ВС России ударили по механизированной бригаде ВСУ под Купянском
Минобороны РФ: Первая танковая армия уничтожила до взвода ВСУ на Купянском направлении
26 июля 2023, 05:23

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Группировка войск «Запад» ВС России с использованием танков и гаубиц уничтожили до взвода живой силы ВСУ и бронеавтомобили «Хаммер» в полосе обороны 1-й танковой армии на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра полковник Сергей Зыбинский.
«В полосе обороны 1-й танковой армии огнем из танков Т-72Б3, Т-80, гаубиц Д-30 и буксируемых пушек «Гиацинт-Б» нанесен удар по позициям подразделений 32-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Стельмаховка. Общие потери противника составили до взвода живой силы, бронированный автомобиль «Хаммер», — цитирует агентство слова собеседника.

В ходе контрбатарейной борьбы российская артиллерия также уничтожила САУ «Цезарь» французского производства в районе Песчаного, минометный расчет противника в районе Кисловки и пункт боепитания возле Крахмального.

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#СВО
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Группа ВСУ за два дня штурма потеряла почти весь состав из 70-100 человек
Командир «Барс»: группа ВСУ за два дня штурма потеряла почти весь состав из 70-100 человек
26 июля 2023, 04:29

Фото: iStock/Olena_Z

Группа штурмовиков из Украины, действовавшая на запорожском направлении, практически полностью потеряла свой состав — от 70 до 100 человек — при попытке атаки позиций российских добровольцев отряда «Барс-10». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на командира отряда «Барс-10» из бригады «Царские волки» под позывным «Сатурн».
«В течение последних двух дней, согласно перехватам радиопереговоров (врага — ред.) в нашем непосредственном окружении, я не могу уточнить местность, у них установлены необратимые потери от 70 до 100 человек — среди противника», — заявил военный.
Он также уточнил, что, по данным перехвата радиопереговоров противника, было понятно, что украинские военнослужащие запросили эвакуацию от своих подразделений, но так и не получили её.

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В Польше заявили о возможности России окружить группировку ВСУ в Донбассе
Fakt: польский генерал Скшипчак заявил о возможности России окружить ВСУ в Донбассе
26 июля 2023, 03:58

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Новые силы российской армии появились на харьковском фронте, что предоставляет им возможность стратегического обхода и потенциальной оккупации всей группировки Украинских Вооруженных Сил в Донбассе. Это заявление сделал генерал Вальдемар Скшипчак из Польши в интервью для газеты Fakt.
Согласно его словам, главная цель российской армии — быстро оттеснить украинские войска за реку Оскол. Это поможет им достигнуть двойной цели: прежде всего, они получат участок в Харьковской области, и во-вторых, это создаст реальную угрозу обхода всех украинских сил, находящихся в Донбассе.

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Австрийский полковник Райснер рассказал, что застало врасплох ВСУ
Австрийский полковник Райснер заявил о больших потерях в ВСУ из-за неопытности командиров
26 июля 2023, 01:23

Фото: iStock/Olena_Z

Военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что многих военнослужащих ВСУ, которые в течение шести месяцев проходили подготовку в странах НАТО, больше нет в живых.
«Недавно я разговаривал с одним украинским товарищем: в соседнем подразделении командиром у них был 47-летний резервист. По неопытности он приказал взводу своих солдат отправиться прямо на минные поля. Вернулось чуть больше половины», — сказал Райснер в ходе интервью N-TV.

Он добавил, что такая ошибка стала сильным ударом по моральному духу украинских военных.

Кроме того, Маркус Райснер уверен, что попытка контрнаступление Киева провалилась.

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#спецоперация
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Белый дом прокомментировал ранение американского морпеха Рида на Украине
Белый дом: Раненный на Украине американец Рид действовал не от имени властей США
26 июля 2023, 00:39

Фото: iStock/breakermaximus

Белый дом подтвердил, что бывший морской пехотинец США Тревор Рид, который был освобожден в рамках обмена пленными с Россией, получил ранения во время военного конфликта на Украине. Он также повторил ранее заявленное Государственным департаментом утверждение о том, что Рид не действовал от имени правительства США.
«Мы в курсе об этом. Однако с начала конфликта мы четко указывали на высокий уровень риска для американских граждан, отправляющихся на Украину», — сказала на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она также подчеркнула, что Рид «не представлял интересы американского правительства».

«Как я уже упоминала, мы настоятельно призывали наших граждан избегать поездок на Украину, в том числе с целью участия в боевых действиях на ее территории», — добавила Жан-Пьер.

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#США
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Украинские СМИ сообщают, что три села в ЛНР перешли под контроль ВС РФ
25 июля 2023, 22:43

Фото: iStock/macky_ch

Сёла Надежда, Сергеевка и Новоегоровка, которые находятся возле Кармазиновки Луганской области, перешли под контроль российских сил. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«По Новоегоровке информация, к сожалению, подтвердилась. На волне хаоса некоторые подразделения отошли от Надежды и Сергеевки, опасаясь окружения», – говорится в Telegram-канале издания.

Напомним, 25 июля Минобороны России заявило, что силами бойцов 15-ой мотострелковой бригады Сергеевка на Краснолиманском направлении в ходе контратаки полностью освобождена от украинских военных и перешла под контроль ВС РФ. На данном направлении российским военным удалось продвинуться на четыре километра по линии соприкосновения и на два – в глубину украинской обороны. При этом потери противника за минувшие сутки составили порядка 190 человек живой силы.

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#ВС РФ
#ВСУ
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