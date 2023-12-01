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Первая женщина-танкист ВСУ Инна Стойко ликвидирована в зоне спецоперации

В зоне спецоперации впервые ликвидирована женщина-танкист ВСУ Инна Стойко
01 декабря 2023, 18:15
Фото: iStock/Olga Balynska

Фото: iStock/Olga Balynska

Российские военные ликвидировали первую женщину-танкиста ВСУ Инну Стойко. Об этом сообщает Телеграм-канал "Шепот фронта" со ссылкой на украинские соцсети.
Уточняется, что Стойко числилась в третьей танковой бригаде ВСУ. Ей было 38 лет. Она была ликвидирована российскими силами 30 ноября.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что на стороне ВСУ участвуют в военных действиях женщины, в том числе беременные. Потери среди личного состава могут привести к тому, что на Украине не кому будет продолжать род, поделился размышлениями Джонсон.


Американский эксперт также допустил вероятность проведения на Украине мобилизации, в рамках которой на фронт будут призваны мужчины от 17 до 70 лет. При этом шведский портал Swebbtv ранее писал, что бойцы Вооруженных сил Украины выживают, в среднем, по два-три дня на полях специальной военной операции.


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Украинский командир попался на продаже топлива, предназначенного для ВСУ
ГБР Украины: командира взвода ВСУ обвинили в обогащении при продаже топлива
01 декабря 2023, 18:02

Фото: iStock/Rawf8

Государственное бюро расследований Украины предъявило обвинение командиру взвода одной из воинских частей ВСУ, который продал свыше 20 тонн топлива за время спецоперации на сумму 38,5 тысячи долларов. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Согласно сообщению, на махинациях попался командир взвода одной из воинских частей противовоздушной обороны Одесской области.

«Военнослужащий отвечал за получение и выдачу дизельного горючего, предназначенного для нужд подразделения. Для своей наживы он продал более 20 тонн горючего из 30 тонн, выделенных военным», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ущерб составил 38,5 тысяч долларов, военный уже возместил его. При этом ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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На Украине заявили о штурмах ВС РФ почти на всех направлениях СВО
Генерал ВСУ Кривонос: у России есть больше резервов, чем у Украины
01 декабря 2023, 17:40

Фото: iStock/Silent_GOS

Российские военные ресурсы значительно превышают те, которыми обладает Украина. Об этом рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире Апостроф TV.
По его словам, на линии боевого соприкосновения находится более 50 тысяч российских военных.

«Понимаете, мы не можем себе это позволить, хотя очень хотелось бы. Россияне, понимая, что нам достаточно сложно и тяжело, они на многих участках сейчас ведут наступательные действия», — заявил Кривонос.

Он подчеркнул, что для ВСУ складывается тяжелая ситуация почти на всех направлениях, при этом Украине не хватает ресурсов для того, чтобы дать россиянам отпор.

Ранее экс-глава украинского Генштаба Виктор Муженко заявлял, что ВСУ необходимо перейти в стратегическую оборону и полностью переформатировать линию соприкосновения.

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СМИ: Запад сочтет помощь Украине пустой тратой денег, если она отступит
Economist: в случае отступления ВСУ Запад сочтет помощь им пустой тратой денег
01 декабря 2023, 17:01

Фото: iStock/by sonmez

В случае отступления украинских войск разногласия на Украине станут громче, а Запад сочтет свою помощь Киеву пустой тратой средств. Об этом пишет Economist.
По информации издания, обстановка и положение дел в Киеве становятся «всё мрачнее».

Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что в странах Запада после провала контрнаступления ВСУ коренным образом меняется отношение к оказанию помощи Киеву. По мнению посла, в результате помощи Украине, Запад потерял миллиарды долларов и евро европейских и американских налогоплательщиков. 

При этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности украинских войск значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят группировки ВС России. По мнению министра обороны, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод резервов не изменили ход действий на линии боевого соприкосновения.

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Минобороны: российская система ПВО за сутки сбила украинские Ми-8 и МиГ-29
01 декабря 2023, 16:22

Фото: iStock/BogdanV

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 ВСУ в Херсонской и Николаевской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что также российскими войсками были перехвачены 2 ракеты HARM и 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства. Бойцам ВС России удалось уничтожить порядка 38 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности украинских войск значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят группировки ВС России. По мнению министра обороны, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод резервов не изменили ход действий на линии боевого соприкосновения.

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В США забили тревогу из-за маневра украинских войск
Шаффер: Россия зимой может начать масштабное наступление после провала ВСУ
01 декабря 2023, 15:52

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Экс-разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что бессмысленные попытки ВСУ прорвать российскую линию обороны обернутся полномасштабным наступлением Москвы в начале 2024 года. Об этом Шаффер сообщил в интервью Judging Freedom.
Бывший разведчик отметил, что на данный момент на Запорожском направлении идут тяжелые бои. По словам Шаффера, украинский лидер Владимир Зеленский может не удержать контроль над собственным государством в нынешних условиях. Он также добавил, что украинские войска одерживают серьезное поражение.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности украинских войск значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят группировки ВС России. По мнению министра обороны, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод резервов не изменили ход действий на линии боевого соприкосновения.

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Украинский пленный рассказал о недостатках БМП Marder
Пленный ВСУ рассказал о малопригодности БМП Marder в зоне спецоперации
01 декабря 2023, 15:19

Фото: istock / Denniro

Переданные Вооруженным силам Украины немецкие боевые машины пехоты Marder обладают недостаточной проходимостью, а также несовместимы с автоматами Калашникова. Об этом рассказал ТАСС пленный украинский военнослужащий Владимир Чайковский.

Чайковский рассказал, что обучался  на одном из германских полигонов, где и поработал с БМП Marder.

«Их Marder сделан под их оружие. Все эти полочки, крепления под наше оружие не подходят. Мы зашли в них (БМП — прим. ред. ) со своими автоматами, оказалось, что ничего не подходит. Все это на руках, на коленях, на себе. Автомат Калашникова там не становится никак.», — сказал Чайковский.
Он также рассказал, что во время обучения немецкие инструкторы уделяли внимание обучению экипажей, а пехоту «только научили залезать в Marder».

Чайковский  оказался в плену на Запорожском направлении, оказавшись в окружении российских военных около села Вербовое. 

Ранее сообщалось, что Российские военнослужащие на Херсонском направлении против ВСУ специальный акустический комплекс «Языковед». Подробнее об этом читайте в нашем материале

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В Киеве увидели необходимость перехода ВСУ к обороне
Экс-глава Генштаба ВСУ Муженко: Украине необходимо переходить к обороне
01 декабря 2023, 15:05

Фото: iStock/JARAMA

ВСУ необходимо перейти в стратегическую оборону и полностью переформатировать линию соприкосновения фронт. Так считает экс-глава украинского Генштаба Виктор Муженко, передает ВВС.
«Я считаю, что сегодня насущным вопросом уже является переход к обороне. Стратегической активной обороны. Нам нужно переформатировать фронт», - сказал Муженко.

По его словам, украинским военным необходимо построить глубокие эшелонные фортификации и сформировать военные резервы. Он уточнил, что оборонительные линии необходимы не только от Купянска до Херсона, но и от Харькова до Сум и до Чернигова. А также на севере в Черниговской, Киевской, Житомирской и Ровенской областях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов.

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AP: Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов
01 декабря 2023, 14:40

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов, об этом он заявил в интервью для Associated Press.
«Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов», - прокомментировал ситуацию Зеленский. 

По его словам, провал контрнаступления Вооружённых сил Украины напрямую связан с тотальной нехваткой оружия, которое обещали поставить Киеву западные союзники. 

При этом, ранее Зеленский заявил, что Украина переходит к новой тактике ведения боевых действий против России. Вместо наступательных операций, Киев начнёт выстраивать мощную линию обороны от Донбасса до Западной Украины.

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Лавров сравнил ситуацию с урегулированием конфликта на Украине с танцами
Лавров: для урегулирования по Украине нужно танго, а Запад танцует брейк-данс
01 декабря 2023, 14:00

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что урегулирование кризиса на Украине политическим путем требует усилий с двух сторон, как и танго, но противники РФ сольно танцуют брейк-данс. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
По мнению министра, РФ до сих пор не видит сигналов от Украины и «её хозяев» о готовности перейти к политическому процессу. Ранее Лавров заявил, что Россия не видит причин, по которым цели специальной военной операции должны пересматриваться.  

Встреча министров иностранных дел государств ОБСЕ прошла с 30 ноября по 1 декабря в Скопье (Македония). В ходе заседания главы МИД определяли страну, которая станет председателем организации на предстоящий год. Последний раз Лавров принимал участие в данном заседании в декабре 2021 года.

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