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Добровольческий батальон, названный в честь Богдана Хмельницкого и состоящий из бывших военнослужащих Вооруженных Сил Украины, вступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) под названием «Каскад». Как сообщил командир батальона Андрей Тищенко агентству РИА Новости, бойцы собираются отправиться на передовую после того, как примут присягу.
Он отметил, что в настоящее время батальон приступил к своей службе в составе ОБТФ «Каскад». Процесс принятия присяги для бойцов намечен на завершение учебного курса. После этого батальон выступит на фронте.
Тищенко также сообщил, что бойцы присоединились к учебному центру приблизительно три недели назад. Он подчеркнул, что у всех бойцов присутствует воинский дух, они полны энергии и стремятся к знаниям. Все бойцы активно участвуют в учебном процессе, пытаясь проявить себя наилучшим образом.
По словам командира, бойцам были выданы оружие и боеприпасы сразу после их прибытия, на следующий день. Каждый из них получил свой автомат и полностью освоил его обслуживание. Также были проведены стрельбы на полигоне, на которых каждый боец пристрелил свое оружие.
Известно, что процесс формирования батальона, состоящего из бывших военнослужащих ВСУ, которые добровольно отказались от оружия и затем выразили желание служить в российских вооруженных силах, начался в феврале. Тогда Тищенко подчеркивал, что основными критериями для отбора в батальон являются моральное и физическое состояние бойцов. Кроме того, проверяется, не совершали ли они военных или уголовных преступлений. Тищенко также уточнил, что контракты с добровольцами будут заключены на общих условиях.
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Тищенко также сообщил, что бойцы присоединились к учебному центру приблизительно три недели назад. Он подчеркнул, что у всех бойцов присутствует воинский дух, они полны энергии и стремятся к знаниям. Все бойцы активно участвуют в учебном процессе, пытаясь проявить себя наилучшим образом.
Известно, что процесс формирования батальона, состоящего из бывших военнослужащих ВСУ, которые добровольно отказались от оружия и затем выразили желание служить в российских вооруженных силах, начался в феврале. Тогда Тищенко подчеркивал, что основными критериями для отбора в батальон являются моральное и физическое состояние бойцов. Кроме того, проверяется, не совершали ли они военных или уголовных преступлений. Тищенко также уточнил, что контракты с добровольцами будут заключены на общих условиях.
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Артем Кузьмин