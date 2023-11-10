«Первый в мире»: Российские истребители не оставили Украине ни одного шанса

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Российские истребители МиГ-31 способны перехватывать авиацию НАТО на любой высоте, об этом пишет издание The Military Watch Magazine.
«Роль истребителей МиГ-31 Северного флота в Баренцевом море растет на фоне расширения возможностей НАТО в регионе и, в частности, перехода ВВС Норвегии с истребителей F-16 на F-35», - прокомментировали ситуацию журналисты.
В статье отметили, что этот истребитель считается самым боеспособным российским самолётом. Свои непревзойденные качества он уже продемонстрировал в зоне специальной военной операции.
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