Первый форум подмосковного Комитета семей воинов Отечества собрал представителей 57 округов

Фото: МИСК МО
Поддержка военнослужащих и их семей стала главной темой первого регионального форума Комитета семей воинов Отечества Московской области, который провели в Балашихе. В нём участвовали руководители штабов комитета всех городских округов Подмосковья. На форуме были представлены лучшие практики, реализованные в муниципалитетах.
«В этом году мы начали формировать региональное отделение КСВО в Подмосковье. Встретились с руководителями, определили структуру организации и схему взаимодействия. Одна из главных задач комитета – объединить усилия центров поддержки участников СВО и их семей, волонтёрских движений, общественных деятелей, всех, кто помогает. Сегодня мы видим, как налажена эта координация. Ни одна семья и ни один вопрос не остаются без внимания», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Как отметила руководитель подмосковного отделения комитета Марина Мигунова, проведение регионального форума поможет эффективнее выстроить работу КСВО в Подмосковье.
«Будем внимательно изучать опыт коллег, смотреть, что добавить в нашу работу. Сегодня на форуме присутствовали представители 57 округов, мы старались собрать всех. У нас создан внутренний канал для коммуникации руководителей штабов. Очень важно, чтобы можно было помогать друг другу, делиться опытом и наработками», – сказала Мигунова, сын которой ушёл добровольцем на СВО.Организовать форум помогло Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Читайте также:
В Центре реабилитации «Ясенки» открылся симуляционный класс
В Химках открыли художественную выставку в поддержку российских военнослужащих и врачей
Военнослужащий из Донбасса обратился с просьбой к губернатору Подмосковья
Лора Луганская