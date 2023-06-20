Первый военнослужащий ВС РФ получил премию за уничтожение танка Leopard

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Сенатор Александр Карелин вручил денежную премию российскому бойцу, который в ходе боя смог уничтожить танк противника иностранного производства. О данной выплате из оборонного ведомства стало известно впервые.
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«Это не миф, такое явление действительно существует. Оно называется синдром альфа-гал, или аллергия на красное мясо. Заболевание пока довольно редкое, но случаи зафиксированы по всему миру, в том числе в России. Среди пациентов есть люди разных полов и возрастов, дети», — пояснил в беседе с RT Маскин.
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«Россияне и так не перерабатывают. Если посчитать количество выходных и праздничных дней, то средняя треть года у нас это отдых», — заявил Хорс.
«А человек, который пашет себе в удовольствие, никогда с эмоциональным выгоранием не столкнется», — рассказал специалист.По мнению психолога, люди считают, что устают из-за каких-то событий, обстоятельств этой работы, конфликта в коллективе, взаимоотношений с начальником, задержки зарплаты, однако это позиция эмоциональной жертвы.
«На самом деле, это происходит не потому, что эти люди переживают и выгорают, эмоциональное выгорание — это эмоциональная усталость из-за длительных хронических и сильных отрицательных эмоций стресса. Люди выгорают из-за своей неготовности к этим событиям и из-за своего мнения, что эти события плохие, неправильные и должно быть по-другому. И вот если человек эту корону высшего судьи снимает и заранее готовится к тому, что жизнь пойдет не так, как он хочет, то, привыкнув к такой концепции, к такому взгляду на жизнь он становится более к готовым к тому, что что-то в этой жизни не так, как он хочет», — считает Хорс.
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«И самое главное – время, тот ключевой фактор, который может исправить и поставить всё на своё место. Есть граждане, которые доверяют государству. Должно пройти время, и у государства не должно быть никаких «косяков» или громких скандальных событий. И лишь при таких условиях пенсионные деньги – это гарантия безопасности государства. Вот они три составляющие: время, эффективность и гарантии», – пояснил в беседе с RuNews24.ru Савченко.
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«Под местной анестезией эндоскопическим путём мы выполнили операцию по восстановлению функции кисти. Первым этапом в районе запястья произвели разрез, туда ввели эндоскоп, оснащенный камерой. Затем скальпелем рассекли поперечную связку, которая сдавливала срединный нерв. Операция прошла успешно и заняла 10 минут», — рассказал нейрохирург Дмитрий Кудрявцев.
Этот малоинвазивный метод оперативного вмешательства позволил врачам значительно сократить период восстановления пациентки после операции.
Врачи передают, что самочувствие пациентки хорошее, она уже выписана из больницы на амбулаторное лечение.
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Фото: сайт Кремля