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Многомиллиардная помощь НАТО расходуется украинскими властями крайне неэффективно. Об этом заявил на встрече с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков также указал, что страны НАТО передают Украине огромные ресурсы, которые расходуются киевскими властями крайне неэффективно. Это вызывает недоумение у западных союзников, а также большое недовольство у налогоплательщиков западных стран.
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