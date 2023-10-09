Песков не смог назвать сроки завершения СВО

Фото: сайт Кремля
Дмитрий Песков заявил, что не может говорить о сроках завершения спецоперации.
На брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не называют срок, когда СВО может завершиться. Спецоперация продолжится до достижения РФ целей.
По его словам, военная операция на Украине самостоятельный процесс, который реализуют ВС РФ в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего и «имеющимися планами».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить президентские выборы в 2024 году из-за проведения спецоперации. Вместе с этим он заявил, что можно провести выборы с одним кандидатом – нынешним президентом Владимиром Путиным.
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в свою очередь раскритиковала предложение Кадырова, приведя в пример недавние выборы в региональные органы власти. Она отметила, что СВО никак не повлияла на их проведение, поэтому отмена президентских выборов нецелесообразна.
Также депутат заявила, что предложение главы Чечни представляет собой попытку отметиться перед президентом.
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«Специальная военная операция продолжается, и цели будут достигнуты. По срокам завершения я ничего сказать не могу, это прерогатива наших военных», —заявил Дмитрий Песков.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить президентские выборы в 2024 году из-за проведения спецоперации. Вместе с этим он заявил, что можно провести выборы с одним кандидатом – нынешним президентом Владимиром Путиным.
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в свою очередь раскритиковала предложение Кадырова, приведя в пример недавние выборы в региональные органы власти. Она отметила, что СВО никак не повлияла на их проведение, поэтому отмена президентских выборов нецелесообразна.
Также депутат заявила, что предложение главы Чечни представляет собой попытку отметиться перед президентом.
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Мария Фирсова