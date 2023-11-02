Песков не согласился со словами Залужного о тупиковой ситуации в конфликте

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что украинский конфликт не зашел в тупик. Так Песков прокомментировал журналистам слова главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного.
Напомним, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что слова Залужного свидетельствуют о полном провале контрнаступления украинских войск. Чепа отметил, что по большому количеству позиций оружие НАТО проигрывает российскому, что также говорит о полном провале планов Вашингтона на контрнаступление ВСУ.
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Екатерина Коршунова