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Песков: Обстрел ВСУ военкоров был сознательной атакой на журналистов

24 июля 2023, 12:34

Фото: сайт Кремля

Обстрел украинцами военкоров был сознательной атакой на журналистов. Об этом заявил на встрече с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя гибель военкора Ростислава Журавлева.

Группа журналистов снимала обстановку на запорожском направлении, где ВСУ начали массово применять кассетные боеприпасы. Военкоров отследил вражеский беспилотник. По месту нахождения группы и сопровождавших ее бойцов был нанесен удар из РСЗО HIMARS. Когда на место прибыл эвакуационный отряд, весь участок был накрыт кассетными боеприпасами.

Комментируя случившееся, Дмитрий Песков подчеркнул, что удар по журналистам был нанесен умышленно и целенаправленно. Он также возложил всю ответственность за гибель военкора Ростислава Журавлева на киевский режим.

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#песков
#журналист
#военкор
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#всу
#кассетные боеприпасы
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Медведев призвал быть готовыми к подлым ударам бандеровцев
Медведев: Бандеровцы всё чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов
24 июля 2023, 12:13

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что из-за провального контрнаступления, украинцы все более явно целятся по объектам гражданской инфраструктуры, в своем Telegram-канале.
«У нашего противника не получается добиться успехов в ходе контрнаступления. Значит, нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные. Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы», - прокомментировал ситуацию Медведев.  

Зампред Совбеза также считает, что России тоже необходимо выбирать нестандартные цели для атак. По его мнению, в тех местах, где наших ударов не ждут – эффект будет гораздо более весомым. При этом, какие именно цели имел ввиду Медведев – он не уточнил.

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#Медведев
#Атаки ВСУ
#Гражданские объекты
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В пункт отбора контрактников в Балашихе обратились более 2,7 тыс человек
24 июля 2023, 12:08

В пункт отбора контрактников в Балашихе обратились более 2,7 тыс человек

В Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе с начала его работы обратились свыше 2,7 тыс человек. Об этом сообщил военнослужащий с позывным «Гром».
«Сейчас к нам уже обратились и прошло через наш центр 2787 человек», – рассказал «Гром». 
Он добавил, что желающим заключить контракт с Минобороны в центре предоставляют всё необходимое. 
«Мы выделяем им кровать, они получают свежее и чистое постельное бельё. У них есть тумбочки, душ, сушилка, бытовые комнаты, где они могут починить свою одежду. Для кандидатов созданы все условия, чтобы они ни в чём не нуждались», – заключил военный. 
Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту работает в Балашихе с 4 мая. Требования к потенциальным контрактникам – возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание. 
 
Заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи. Денежные выплаты военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, состоят из месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада – в соответствии с занимаемой воинской должностью и иных дополнительных выплат. Также предусмотрено увеличение размера пенсии для военнослужащих. 
 
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит такие льготы, как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции.  Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

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#Московская область
#Подмосковье
#контрактники
#подготовка
#СВО
#спецоперация
#военные
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В ДНР заявили, что ВСУ намеренно бьют по объектам, в которых находятся дети
Сенатор Никонорова: ВСУ уничтожили более 800 школ и детских садов в ДНР
24 июля 2023, 11:49

Фото: iStock/izzzy71

Вооруженные силы Украины уничтожили 1049 гражданских объектов на территории Донецкой Народной Республики, более 800 из них – школы и детские сады, заявила сенатор от ДНР Наталья Никонорова на заседании комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.
«Только на территории Донецкой Народной республики разрушено 1049 гражданских объектов, объектов гражданской инфраструктуры, из этого числа более 800 объектов – школы и детские сады. То есть киевский режим целенаправленно бьет именно по объектам, где могут находиться дети», - прокомментировала ситуацию Никонорова.  

Сенатор напомнила, что с 2014 года на территории ДНР от рук киевского режима погибли 228 детей, еще 789 получили ранения разной степени тяжести.  

Напомним, 21 июля в Наро-Фоминском городском округе Московской области прошла торжественная церемония открытия первого в мире международного памятника «Дети Донбасса – Дети России». У подножия памятника «Дети Донбасса» расположилась и небольшая изящная статуэтка – «Роза Донбасса». Ее изготовили из осколков снарядов HIMARS, от ударов которых погибли сотни невинных детей.

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#ДНР
#Никонорова
#Погибшие дети
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Сальдо заявил о больших потерях ВСУ при попытке форсирования Днепра
Сальдо: ВСУ с 1 по 23 июля потеряли в Херсонской области до 880 человек
24 июля 2023, 11:16

Фото: сайт Кремля

Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что с 1 по 23 июля украинские подразделения в ходе боевых действий на территории Херсонской области потеряли до 880 человек личного состава.
Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале. 

Глава региона также назвал потери техники противника. По его словам, ВСУ потеряли более 30 лодок, два танка, шесть самоходных и 22 буксируемых гаубицы. Сальдо указал на переполненные госпитали, где получают медицинскую помощь военнослужащие украинских формирований. 

Наибольшие потери противник понес в районе Антоновского моста и Кинбурнской косы, подчеркнул ​он. 

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#Сальдо
#Херсонская область
#ВСУ
#потери
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В Крыму временно закрыли ж/д переезд из-за атаки БПЛА
24 июля 2023, 10:28

Фото: iStock/NiseriN

В Джанкойском районе Крыма временно приостановил работу перегон для движения поездов, повреждений путей не наблюдается. Об этом сообщает пресс-служба компании «ГрандСервисЭкспресс».
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что силами ПВО и средствами РЭБ уничтожено 11 украинских БПЛА . В Джанкойском районе Крыма беспилотник попал в склад боеприпасов. Создан оперативный штаб.

В связи с этим временно закрылся железнодорожный перегон. Повреждений на нём обнаружено не было.

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#БПЛА
#атака
#Крым
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Минобороны: Киев пытался атаковать объекты в Крыму при помощи 17 беспилотников
Минобороны сообщило о пресечении атаки 17 беспилотников в Крыму
24 июля 2023, 10:06

Фото: iStock/vladj55

Украинские формирования пытались атаковать объекты в Крыму при помощи 17 беспилотников, все дроны удалось перехватить, об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что часть беспилотников была перехвачена системой ПВО, остальные подавлены средствами РЭБ.

24 июля в течение ночи ВСУ осуществили попытку атаки, выпустив 17 дронов по территории полуострова Крым. Три беспилотника упали на территории полуострова, остальные рухнули в акватории Черного моря. В результате атаки пострадавших нет. Объекты инфраструктуры не повреждены. Все летательные аппараты были перехвачены и уничтожены.

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#Минобороны
#БПЛА
#Крым
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Из пострадавшего под украинскими обстрелами района Крыма эвакуируют людей
Аксенов: Из Джанкойского района Крыма экстренно эвакуируют людей
24 июля 2023, 09:34

Фото: kremlin.ru

Из пострадавшего в результате обстрела Вооруженных сил Украины Джанкойского района Крыма эвакуируют людей, написал в своем Telegram-канале глава полуострова Сергей Аксенов.
Напомним, прошлой ночью в небе над Крымом средствами противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников. При этом, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.  

«Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения», - прокомментировал ситуацию Аксенов.  

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.  

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#Аксенов
#Крым
#Эвакуация
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На Украине подтвердили повреждение одного из портов Дуная
Гуменюк подтвердила повреждение одного из портов Дуная в Одесской области
24 июля 2023, 09:00

Фото: iStock/FelixRenaud

В Одесской области повреждена промышленная инфраструктура одного из портов Дуная в Одесской области, эту информацию подтвердила официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк в интервью телеканалу «Рада».
«Есть попадания в один из портов (на Дунае). Нанесены повреждения определенным портовым мощностям, то есть кранам, тому, что обеспечивает работу порта», - прокомментировала ситуацию Гуменюк.

Также повреждены еще несколько складов и агроангар, добавила Гуменюк. Однако, о каком именно порте идет речь – официальный представитель не уточнила.

При этом, ранее в городе Измаил (Одесская область) прогремели мощные взрывы, в регионе объявили воздушную тревогу. По сведениям информационного агентства «Регнум», на территории Измаила находятся морской торговый порт, главный офис украинского Дунайского пароходства, а также несколько судоремонтных предприятий и заводов.

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#Гуменюк
#Порт Дуная
#Одесса
#Взрывы
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ВСУ усилили атаки по мирным городам Купянского направления
Марочко: Боевики ВСУ усилили удары по Купянскому направлению
24 июля 2023, 08:48

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Вооруженные силы Украины усилили огневые удары по населенным пунктам на Купянском направлении, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью «РИА Новости».
«За несколько суток был нанесен ряд ударов по населенному пункту Сватово и его окрестностям. Огонь велся в том числе из РСЗО HIMARS», - прокомментировал ситуацию Марочко.  

Эксперт отметил, что наибольшее количество атак было предотвращено силам российской противовоздушной обороны.  

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#Купянск
#Марочко
#ВСУ
#ПВО
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