Песков: Обстрел ВСУ военкоров был сознательной атакой на журналистов

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Обстрел украинцами военкоров был сознательной атакой на журналистов. Об этом заявил на встрече с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя гибель военкора Ростислава Журавлева.
Комментируя случившееся, Дмитрий Песков подчеркнул, что удар по журналистам был нанесен умышленно и целенаправленно. Он также возложил всю ответственность за гибель военкора Ростислава Журавлева на киевский режим.
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