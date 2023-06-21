Песков оценил работу средств борьбы с БПЛА во время атаки дронов на Подмосковье

Фото: Сайт Кремля
Он подтвердил информацию об атаке
Средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей во время сегодняшней атаки дронов в Московской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее российские военные сообщили о пресечении атаки украинских беспилотников на объекты в Московском регионе. Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, заявили в Минобороны, расценив ЧП как «попытку киевского режима осуществить террористическую атаку».
Все БПЛА потеряли управление и потерпели крушение. Как уточнили в ведомстве, пострадавших и разрушений нет.
В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьёв информировал, что два беспилотника упали вблизи складов одной из воинских частей в поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе. Ещё один разбился вблизи деревни Лукино в Новой Москве. Обстоятельства ЧП выясняют представители спецслужб.
«Была атака, средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей. Сейчас соответствующие органы расследуют ЧП. Беспилотники были нейтрализованы. Детали нужно спрашивать в Минобороны», – сказал представитель Кремля.
Все БПЛА потеряли управление и потерпели крушение. Как уточнили в ведомстве, пострадавших и разрушений нет.
В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьёв информировал, что два беспилотника упали вблизи складов одной из воинских частей в поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе. Ещё один разбился вблизи деревни Лукино в Новой Москве. Обстоятельства ЧП выясняют представители спецслужб.
Лора Луганская