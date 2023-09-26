Песков прокомментировал слухи о гибели командующего ЧФ в Севастополе

Фото: сайт Кремля
Минобороны РФ не предоставляло никакой информации о гибели командующего Черноморским флотом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее распространились слухи о том, что в результате удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября погиб главнокомандующий Виктор Соколов.
Пресс-секретарь также отметил, что информированием о гибели военнослужащих занимается исключительно Министерство обороны, поэтому он сам не может дать никакой точной информации.
Напомним, что 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе. Атака была произведена американскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Координировал этот удар Boeing P-8A ВМС США, который поднялся над территорией Румынии.
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Пресс-секретарь также отметил, что информированием о гибели военнослужащих занимается исключительно Министерство обороны, поэтому он сам не может дать никакой точной информации.
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Анастасия Чинкова