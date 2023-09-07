Песков отказался комментировать слухи об угоне вертолета на Украину

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не зная деталей, нет смысла давать комментарий по поводу ситуации с якобы «угнанным» на Украину российским вертолетом. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков отметил, что этот вопрос касается министерства обороны.
Ранее украинские СМИ сообщали о том, что российский летчик якобы угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем в Киев. Министерство обороны РФ эту ситуацию не комментировало.
Напомним, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ нанесли массированный удар по украинским боевикам, которые вели ротацию у Вербового и Работино. За ночь украинские войска потеряли около ста человек. Балицкий добавил, что ВСУ также понесли потери в технике: 9 арторудий, 2 миномета и 2 танка, 3 беспилотника.
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Ранее украинские СМИ сообщали о том, что российский летчик якобы угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем в Киев. Министерство обороны РФ эту ситуацию не комментировало.
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Екатерина Коршунова