Песков прокомментировал помилование участника СВО, осужденного за убийство студентки

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам ситуацию с Владиславом Канюсом, убившим свою бывшую девушку Веру Пехтелеву в 2020 году и осужденным за это на 17 лет строгого режима.
Напомним, 8 ноября президент России Владимир Путин помиловал убийцу 23-летней студентки из Кемерово Веры Пехтелевой Владислава Канюса.
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Екатерина Коршунова