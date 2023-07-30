Песков: Путину доложено об атаке беспилотниками на Московский регион

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главе государства доложено об атаке беспилотниками на Московской регион. Об этом сообщает ТАСС.
«Конечно», — приводит слова пресс-секретаря ТАСС.
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на столицу, в результате которой были слегка повреждены фасады двух офисных зданий в Москва-Сити. По словам мэра, никто не пострадал.
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