Фото: сайт Кремля
Танки Abrams, переданные Украине её западными партнерами являются серьезным оружием, однако и они будут также хорошо гореть, как и остальное западное вооружение. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, оружие, которое Запад передает Украине никак не повлияет на суть СВО и на её исход. Песков подчеркнул, что нет ни одного вида оружия, которое бы смогло изменить расстановку сил на поле боя.
При этом чиновники на Украине сами не уверены в том, что новая поставка танков Abrams Киеву как-то повлияет на ход венных действий на линии соприкосновения.
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«А танки Abrams - такое серьезное оружие. Но помните, как президент говорил о других танках производства другой страны, что они горят за милую душу. Ну будут и эти гореть», - добавил он.
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Элина Позднякова