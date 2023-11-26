Песков рассказал, почему в Киеве не власти, а «режим»

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему на Украине именно «режим».
По мнению пресс-секретаря президента РФ, «в нормальном руководстве страной», где проживают миллионы русских, невозможны такие дискриминационные заявления, которые допускает Киев. Такие высказывания характерны для режима.
Об этом Дмитрий Песков рассказал журналисту «России-1» Павлу Зарубину.
Читайте также:
МО РФ опубликовало видео с уничтожением артиллерийского орудия ВСУ
В Британии назвали серьёзного врага ВСУ
Минобороны РФ сообщает о новых попытках атаковать регионы РФ беспилотниками
Об этом Дмитрий Песков рассказал журналисту «России-1» Павлу Зарубину.
«Это суть киевского режима. Мы же неспроста называем его режимом, потому что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений. В стране, где живут миллионы русских. Поэтому только в режиме могут быть такие заявления», - заявил представитель Кремля, когда комментировал заявление председателя Верховной рады Руслана Стефанчука о том, что права русских на Украине должны быть ущемлены.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не собирается комментировать сообщения о строительстве подводный тоннеля в Керченском проливе.
Читайте также:
МО РФ опубликовало видео с уничтожением артиллерийского орудия ВСУ
В Британии назвали серьёзного врага ВСУ
Минобороны РФ сообщает о новых попытках атаковать регионы РФ беспилотниками
Мария Фирсова