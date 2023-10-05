Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны не скрывают намерения воевать до последнего украинца и продолжает использовать Украину «как дешевых солдат». Об этом Песков сообщил журналистам.
По мнению Пескова, в ближайшее время украинцы начнут слышать такие заявления «в ином свете для себя», что им, безусловно, не понравится.
Напомним, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила о том, что жизненно необходимо продолжать поддерживать Украину.
Ранее сообщалось о том, что большинство стран, которые обсуждали «формулу мира Зеленского» втягивают в обсуждение этой формулы методами шантажа и мошенничества. 10 пунктов той самой формулы прямо или косвенно направлены против РФ.
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Екатерина Коршунова