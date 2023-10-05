Песков считает, что Запад продолжает воевать «до последнего украинца»

Mash пишет, что пострадала местная жительница. Её экстренно госпитализировали в ЦРБ с осколочными ранениями. Её состояние оценивается как средней степени тяжести.Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях Рыльска.Также найдены неразорвавшиеся боеприпасы. На месте работают саперы, туда же приехал губернатор Роман Старовойт.Ранее специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс призвала правительство США пересмотреть свое решение о передаче кассетных боеприпасов Украине. Эдвардс предупредила, что кассетные боеприпасы могут нанести серьезный вред мирному населению. Она также призвала Вашингтон прекратить применять, производить и передавать кассетные боеприпасы другим государствам.При этом кассетные боеприпасы не помогают Украине в контрнаступлении из-за крепких укреплений ВС РФ. По словам экспертов, российские укрепления защищены против бомбовых ударов. К тому же, кассетные боеприпасы могут быть эффективны исключительно против пехоты, рассредоточенной по открытой местности.