Песков: СВО продолжится для прекращения ударов Украины по России

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим тяготеет к практике продолжения ударов по России, спецоперация на Украине будет продолжена, чтобы прекратить эту практику. Об этом Песков сообщил в интервью РБК.
Песков подчеркнул, что со временем Россия будет готова полностью ликвидировать угрозу в виде атаки украинских беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что на данный момент киевский режим не гнушается ничем в попытках нанести удары по российской территории.
Песков дополнил, что российские военные, средства ПВО и служба безопасности совершенствуют свои методы борьбы.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ не кончится «хэппи-эндом», так как украинские войска потеряли много людей.
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Песков дополнил, что российские военные, средства ПВО и служба безопасности совершенствуют свои методы борьбы.
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Екатерина Коршунова