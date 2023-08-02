Песков: вооружение отрядов самообороны в приграничье необходимо из-за украинских атак

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вооружение отрядов самообороны в приграничье необходимо на фоне атак украинских боевиков. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам пресс-секретаря, вооружение членов территориальной самообороны делается в строгом соответствии с законодательством.
Напомним, ранее выяснилось, что в Белгородской области членам территориальной самообороны выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ситуация продолжает быть сложной, по этой причине в рамках действующего законодательства происходит решение вопросов обеспечения оружием добровольцев самообороны.
Дмитрий Песков заявил, что оружие членам территориальной самообороны в Белгородской области не выдается бесконтрольно. Он также отметил, что все механизмы контроля по этой ситуации предусмотрены.
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Напомним, ранее выяснилось, что в Белгородской области членам территориальной самообороны выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ситуация продолжает быть сложной, по этой причине в рамках действующего законодательства происходит решение вопросов обеспечения оружием добровольцев самообороны.
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Екатерина Коршунова