Песков заявил, что в Кремле не сомневаются в том, кто стоит за терактом на Крымском мосту

Фото: iStock/Dmetsov
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения из Киева о том, что Россия сама могла ударить по Крымскому мосту, заявил, что у Москвы нет сомнений, что это террористическая акция Украины.
«В Москве с самого начала было понятно, и нет никаких сомнений, что это террористическая акция, которая организована киевским режимом», - сказал Дмитрий Песков журналистам.По данным Национального антитеррористического комитета, Киев в 3 часа ночи в понедельник совершил теракт на Крымском мосту, применив два надводных беспилотника. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, а 14-летняя дочь получила травмы.
Перевозить пострадавшую в Москву не планируется: школьница продолжит лечиться в Краевой детской клинической больнице Краснодара.
Читайте также:
Военный эксперт Леонков обвинил Британию в причастности к теракту на Крымском мосту
Депутат Швыткин: пора нанести по Киеву массированный удар
Белый дом: США не могут обвинить в ЧП на Крымском мосту ни одну из сторон конфликта
Мария Фирсова