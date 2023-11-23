Песков заявил, что вооружение НАТО не изменит ход СВО

Фото: сайт Кремля
Страны НАТО и дальше продолжат передавать Украине военную помощь, однако этот факт не отразится на поле боя. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, страны НАТО продолжать передавать Украине вооружение, несмотря на внутренние разногласия. Также Песков уверен, что альянс будет усиливать степень своей вовлеченности в конфликт.
Ранее глава комитета сената США по международным отношениям Бен Кардин заявил, что Украина находится в отчаянном положении, и ей немедленно нужна помощь США.
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«Но при этом это не сможет изменить хода событий на поле боя. И это не сможет изменить нашу решимость в плане продолжения специальной военной операции и достижения всех тех целей, которые стоят», - подчеркнул Песков.
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Элина Позднякова