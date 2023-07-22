«Песня на войне» выпустит альбом из песен патриотов и участников СВО

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Создатели проекта рассказали об этом на первом форуме ветеранов СВО, который организовал фонд «Защитники Отечества».
Программа «Песни на войне», которую «Радио Крым» готовит при поддержке новостного агрегатора СМИ2, транслируется на десятках радиочастот новых территорий России, на линиях боевого соприкосновения.
Летом «Песня на войне» представит первый альбом из патриотических композиций авторов со всей РФ, а второй музыкальный релиз планируется собрать из творчества участников СВО.
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«Мы получили огромную обратную связь из-за ленточки: это гимны окопов и наступлений, которые звучат в эфире радиостанций страны и распространяются в соцсетях. Мы с удовольствием распространим творчество всех, кто на фронте или вернувшись оттуда складывает стихи и песни», - заявили координаторы проекта на сессии форума «Справедливость. Забота. Уважение».
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Мария Фирсова