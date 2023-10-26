Пилоты ВСУ начали обучение на F-16 в США

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Украинские военные летчики начали процесс обучения полетам на истребителях F-16 на военно-воздушной базе в Аризоне. Об этом сообщает Air & Space Forces Magazine, ссылаясь на представителя Военно-воздушных сил США.
Украинские пилоты будут обучаться на истребителях 162-го воздушного крыла Национальной гвардии Аризоны. Это единственное военное подразделение в Соединенных Штатах, способное проводить обучение иностранных летчиков.
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