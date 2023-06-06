«Планы любят тишину»: Высказались в Минобороны Украины о контрнаступлении

Фото: РИА Новости
Анна Маляр призвала украинцев соблюдать тишину по вопросу контрнаступления ВСУ
Замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала жителей Украины соблюдать тишину в вопросе контрнаступления ВСУ, сообщает «РИА Новости».
«Планы любят тишину. Наступление начнется не в соцсетях», - прокомментировала ситуацию Маляр.
Напомним, ранее Маляр рассказала, что Киев продолжает держать оборону, однако, на «некоторых направлениях» украинские войска уже перешли в наступление.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Минобороны РФ рассказали о потерях Вооруженных сил Украины в ходе наступления на Артемовск.
«Планы любят тишину. Наступление начнется не в соцсетях», - прокомментировала ситуацию Маляр.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Минобороны РФ рассказали о потерях Вооруженных сил Украины в ходе наступления на Артемовск.
Евгения Парфентьева