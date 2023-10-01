Пленные бойцы ВСУ рассказали, что трупы их сослуживцев не вывозят из окопов

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Военнослужащий 56-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ Виталий Мельниченко, который был взят в плен под Артемовском, рассказал, что украинским военнослужащим приходится стоять на позициях под Артемовском, с которых даже не эвакуируют тела их погибших сослуживцев. Об этом сообщает РИА Новости.
Мельниченко отметил, что эти позиции из-за их не очень удачного расположения были не нужны ни ВС РФ, ни ВСУ, но командование отправило украинских военнослужащих туда для того, чтобы показать, что Киев держит под контролем больше территории. По словам пленного, тела погибших солдат не эвакуируют из-за «разгильдяйства» украинских командиров.
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