Пленный боевик рассказал, что азовцы* убивали детей, называя их «карликами-разведчиками»

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Боевики украинского нацбатальона «Азов»* грабили, расправлялись с женщинами и детьми в Мариуполе, называя их «вражескими карликами-разведчиками». Об этом рассказал военнопленный Сергей Русинов.
РИА Новости пишет, что мужчина вступил в нацбат, в то время, как его отец служил в Народной милиции ЛНР. Но, когда боевик увидел, чем занимаются подчиненные Киева, был разочарован в националистических идеях. Русинов говорит, что его возмутили ограбления инкассаторов, расстрелы безоружного населения.
Также, по его словам, всех командиров украинские чиновники обменяли, а подчиненных бросили в плену.
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* «Азов» – украинское националистическое формирование, запрещенное в РФ.
«Зачем по ним стрелять? Ну женщины с детьми – тоже «агенты»? По рации передавали, что это «вражеские карлики-разведчики». Как после этого относиться к таким людям?» – говорит Сергей Русинов.
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* «Азов» – украинское националистическое формирование, запрещенное в РФ.
Мария Фирсова