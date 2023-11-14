Пленный грузинский наемник рассказал об убийстве мирного жителя французами из ВСУ

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Грузинский наёмник ВСУ Георгий Чубетидзе, попавший в плен к ВС РФ, рассказал, как два француза из иностранного батальона застрелили мирного жителя за отказ пустить их к себе в дом. Видео опубликовало Минобороны РФ.
«Были у нас два француза, которых местный житель не пустил домой, и они постреляли местного мужика», - рассказал Чубетидзе.
По его словам, в иностранном легионе ВСУ служат поляки, британцы, американцы, бразильцы, испанцы и французы. При этом он уточнил, что большинство из них скрываются в ВСУ от наказания за тяжкие преступления, которые они совершили у себя на родине.
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