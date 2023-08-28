Пленный капитан Низовцев: ВСУ планировали дойти до Мелитополя за 12 дней

Украинские военные должны были дойти до Мелитополя, нынешней фактической административной столицы Запорожской области, за 12 дней с момента начала контрнаступления. Но они не смогли этого сделать из-за хорошей подготовки российской армии, сообщил пленный украинский капитан Евгений Низовцев в интервью РИА Новости.