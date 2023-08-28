Пленный капитан Низовцев: ВСУ планировали дойти до Мелитополя за 12 дней

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Украинские военные должны были дойти до Мелитополя, нынешней фактической административной столицы Запорожской области, за 12 дней с момента начала контрнаступления. Но они не смогли этого сделать из-за хорошей подготовки российской армии, сообщил пленный украинский капитан Евгений Низовцев в интервью РИА Новости.
Он уточнил, что подготовка к контрнаступлению началась ещё в апреле-мае, однако оно неоднократно переносилось.
Первая попытка не удалась, поскольку 9-й корпус украинских войск столкнулся с мощной обороной россиян и, чтобы не потерять личный состав и технику в первом же бою, решил отступить.
Подразделение Низовцева также потерпело неудачу, сразу у начала маршрута наткнувшись на поле, заминированное ВС РФ. В результате этого, ВСУ потеряли четыре военные машины, а сам капитан получил тяжёлые ранения.
Также он сообщил о том, что неудача контрнаступления связана с хорошей подготовкой российской армии, которая готовила препятствия, которые украинским войскам было пройти крайне сложно.
Кроме того, украинского капитана, который сейчас находится в плену, удивило хорошее отношение россиян, которые его лечат, помогают восстановиться.
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Первая попытка не удалась, поскольку 9-й корпус украинских войск столкнулся с мощной обороной россиян и, чтобы не потерять личный состав и технику в первом же бою, решил отступить.
«Низкое настроение у личного состава. Все хотели в отпуск, кого-то что-то не устраивало. Люди были панически уставшими. Большое количество употребления спиртных напитков, даже были случаи употребления наркотических веществ. Люди устали и не готовы. Низкий уровень обучения личного состава говорил о том, что контрнаступление будет очень тяжелым и практически невозможным. Все мобилизованные – возраст очень высокий, от 40 до 50 (лет). И желание чему-то учиться отсутствует», – назвал главные причины провала контрнаступления Низовцев.
Также он сообщил о том, что неудача контрнаступления связана с хорошей подготовкой российской армии, которая готовила препятствия, которые украинским войскам было пройти крайне сложно.
Кроме того, украинского капитана, который сейчас находится в плену, удивило хорошее отношение россиян, которые его лечат, помогают восстановиться.
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Анастасия Чинкова