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Пленный украинский капитан Евгений Низовцев заявил, что среди иностранных наемников, которые воюют за Украину, много грузин и белорусов, а их подготовка в среднем выше, чем у украинских мобилизованных. Об этом передает РИА Новости.
Низовцев отметил, что белорусы, грузины и англоязычные наемники были представлены примерно в равных пропорциях. Они обладали хорошей физической подготовкой и мотивацией. Их возраст составлял от 35 до 45 лет.
Напомним, ранее полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер заявил, что у украинских боевиков есть еще пара недель, чтобы успеть достичь успеха на поле боя, потому что потом начнется сезон дождей.
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«Судя по некоторым - да, у них есть боевой опыт. Это видно по движениям. Как он двигается, как он принимает стойку. Качество подготовки у них было на порядок выше, чем у наших военнослужащих», — заявил плененный украинский капитан.
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Екатерина Коршунова