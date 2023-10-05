Командование ВСУ задействует для форсирования Днепра неподготовленных и немотивированных военных. Пленный боец 126-й бригады теробороны ВС Украины Илья Прытков рассказал, что атаки осуществляются без поддержки артиллерии в условиях отсутствия укомплектования личного состава. Об этом пишет РИА Новости.
По словам украинского военнопленного, он оказался в армии из-за принудительной мобилизации в 2022 году. Его задержали на одном из блокпостов по пути на работу. После этого мужчину отправили в военкомат, где распределили в подразделение в Одессе.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Там мы ходили в караулы, автомат давали подержать только в карауле, потом забирали. Потом через месяц нас вывезли в Раздельнянский район, там тоже ходили в караулы, начали ездить на полигоны, где раз в месяц давали пострелять по 15 патронов. Как таковой подготовки к штурмовым действиям или форсированию водных преград с нами не проводили», — цитирует агентство слова собеседника.
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Диана Аванесян