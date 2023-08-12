Пленный морпех ВСУ рассказал о предательстве украинских спецслужб под Херсоном

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Сначала ВСУ бросили своего морского пехотинца в Херсонской области, а затем Служба безопасности Украины (СБУ), завербовав его как агента на российской территории, обманула его и фактически сдала Москве.
Через полгода на него вышли сотрудники СБУ и произвели вербовку. По заданию своего куратора морпех должен был собрать информацию о дислокации российских войск в районе Каховки. В награду за собранные сведения его обещали переправить на территорию, подконтрольную Украине. После выполнения задания представитель украинских спецслужб дал морпеху номер телефона и сообщил кодовое слово, которое надлежало сообщить человеку, который будет заниматься переправлением Реула в Киев. Когда то пришел в условленное место, там его ждали сотрудники уже российских спецслужб. По словам пленного украинца, СБУ просто предали его, избавившись от агента как от использованного материала, как от пушечного мяса.
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Александр Бойцов