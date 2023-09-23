Пленный офицер ВСУ передал российской армии данные о корректировщиках в ДНР

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Сдавшийся в плен офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) передал российским военным хранившиеся в его смартфоне данные об украинских корректировщиках, наводящих огневые удары по населённым пунктам Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в субботу, 23 сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«Они корректируют удары, где <...> скопление живой силы, техники, нахождения командных пунктов Вооруженных сил РФ в населенных пунктах Мариуполь, Волноваха, Старомайорское, Красная Поляна», — рассказал офицер.Также благодаря ему стали известны личности и телефоны начальства 10-го армейского корпуса ВСУ на южном направлении боевых действий.
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