Пленный рассказал, что Украина обманом отправляет на передовую инвалидов

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Киев обманным путём отправляет на передовую инвалидов и пожилых солдат, которые думали, что будут работать в тылу.
Об этом РИА Новости рассказал 50-летний украинский военнопленный, который является инвалидом III группы с диагностированной гипертонией. Изначально его подразделение занималось охраной аэропорта рядом с Луцком. Большая часть солдат подразделения имела проблемы со здоровьем. При этом их признали ограниченно годными и отправили в армию, пообещав оставить в тылу.
В начале июля военные были переброшены во Львов для прохождения ускоренной подготовки. Но им не переставали рассказывать про службу в тылу. А спустя несколько дней отвезли в село Старомайорское, на передовые позиции, которые находились в 400 метрах от российских укреплений.
Укрыться на позициях было почти невозможно. Военные оказались под артобстрелом. Потом над ними появились беспилотники. После чего пришли русские военные с предложением сдаться. Угрожали в случае отказа взорвать гранату. Украинцы сдались в плен. Они обижены на своё командование, которое не сдержало своих обещаний.
Пленные надеются, что информация о них дойдёт до родственников.
Читайте также:
В Брянской области уничтожено 2 беспилотника самолётного типа
Инструкторы из Дании и Великобритании готовили бойцов на базе «Азова»*
Российские военные уничтожили порядка 100 украинских боевиков
В начале июля военные были переброшены во Львов для прохождения ускоренной подготовки. Но им не переставали рассказывать про службу в тылу. А спустя несколько дней отвезли в село Старомайорское, на передовые позиции, которые находились в 400 метрах от российских укреплений.
Пленные надеются, что информация о них дойдёт до родственников.
Читайте также:
В Брянской области уничтожено 2 беспилотника самолётного типа
Инструкторы из Дании и Великобритании готовили бойцов на базе «Азова»*
Российские военные уничтожили порядка 100 украинских боевиков
Мария Фирсова