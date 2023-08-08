Пленный разведчик ВСУ Палий: Контрнаступление Украины провалилось, а потери — огромны

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось, а потери при этом оказались огромными, рассказал РИА Новости пленный украинский разведчик Василий Палий.
Он сообщил, что вообще не понимал своих задач. Контрнаступление развивалось очень медленно.
Потери, по его словам, оказались поистине огромными: к примеру, из роты численностью в 120 человек остался всего 21.
По словам одного из украинских командиров, контрнаступление должно было пройти гораздо быстрее и плодотворнее. По планам, войска ВСУ уже к осени должны были быть в Крыму. Однако, каждый участок леса дается украинским боевикам крайне сложно.
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«Положить столько народу. Говорили, что прём тупо в лоб. Батальоны посылали на убой», — признался бывший командир отделения разведки ВСУ.
По словам одного из украинских командиров, контрнаступление должно было пройти гораздо быстрее и плодотворнее. По планам, войска ВСУ уже к осени должны были быть в Крыму. Однако, каждый участок леса дается украинским боевикам крайне сложно.
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Артем Путинцев