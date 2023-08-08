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Пленный разведчик ВСУ Палий: Контрнаступление Украины провалилось, а потери — огромны

08 августа 2023, 06:17

Фото: iStock/Olena_Z

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось, а потери при этом оказались огромными, рассказал РИА Новости пленный украинский разведчик Василий Палий.
Он сообщил, что вообще не понимал своих задач. Контрнаступление развивалось очень медленно.

«Положить столько народу. Говорили, что прём тупо в лоб. Батальоны посылали на убой», — признался бывший командир отделения разведки ВСУ.


Потери, по его словам, оказались поистине огромными: к примеру, из роты численностью в 120 человек остался всего 21.

По словам одного из украинских командиров, контрнаступление должно было пройти гораздо быстрее и плодотворнее. По планам, войска ВСУ уже к осени должны были быть в Крыму. Однако, каждый участок леса дается украинским боевикам крайне сложно.

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#всу
#украина
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WION: Отказ ВСУ от «американской» тактики контрнаступления играет России на руку
08 августа 2023, 07:09

Фото: iStock/Nzpn

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказываются от тактики США при попытках организовать контрнаступление, что играет на руку российской армии. Об этом в своем сюжете рассказал индийский телеканал WION.
«Украина больше не хочет полагаться на США. Украинские войска отказываются от американской тактики в ходе своего наступления. <…> И теперь ситуация складывается в пользу России», — сообщает телеканал.

По сведениям индийских тележурналистов, Украина надеялась, что сможет прорвать российские позиции, однако столкнулась с хорошо укрепленными линиями российской обороны. Кроме того, часть поставленной Западом военной техники оказалась неэффективной, поскольку не смогла прорваться через российские мины.

Все это привело к тому, что украинские военнослужащие вернулись «к более привычным методам», и это склонило чашу весов на фронте в пользу РФ.

Ранее пленный украинский разведчик Василий Палий рассказал РИА Новости, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось, а потери при этом оказались огромными.

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#индия
#россия
#контрнаступление
#сша
#всу
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Кадыров сообщил о смене тактики российской армии в зоне СВО
08 августа 2023, 06:00

Фото: сайт Кремля

Вооружённые силы РФ существенно изменили тактику ведения боев в рамках проведения специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Если в самом начале СВО стояла необходимость тяжелой военной техники, то сейчас ситуация противоположная. Это обусловлено сменой тактики и условий ведения боя», — написал чеченский лидер.

Ранее глава республики заявил, что чеченские бойцы проанализировали действия противника и пришли к выводу, что лучше поражать врага на его территории. Кадыров пояснил, что такая тактика имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, это безопасность российских приграничных населенных пунктов. Затем, в случае обнаружения противника появляется определенный запас времени для разработки наиболее эффективной стратегии атаки. Немаловажным является и фактор неожиданности.

Он также отметил, что сейчас чеченские бойцы – это одно из самых боеспособных подразделений, задействованных в проведении СВО.

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#сво
#рамзан кадыров
#чечня
#вооружённые силы рф
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Российские военные пресекли попытку ВСУ высадиться в устье Днепра
08 августа 2023, 05:01

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

Российские военнослужащие на херсонском направлении пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросить личный состав на катерах в устье реки Днепр. Об этом сообщил агентству ТАСС начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.
Как рассказал журналистам Кодрян, возле островов Борщевой и Белогрудый огнем из стрелкового оружия и гранатометов были уничтожены три быстроходные лодки, перевозившие до 15 бойцов ВСУ.



«В ходе контрбатарейной борьбы в корабельном районе Херсона артиллеристами выявлен и успешно уничтожен 120-мм миномет вместе с расчетом», — кроме того, добавил Кодрян. 

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#всу
#вооружённые силы рф
#сво
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Reuters: Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму в $200 млн
08 августа 2023, 03:02

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Администрация США намерена во вторник, 8 августа, объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на $200 млн, сообщило агентство Reuters.
В пакет, в частности, войдут противотанковые ракетные комплексы, в том числе TOW и Javelin, средства для разминирования и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ранее американские власти признали, что из-за ошибки неверно определили стоимость части переданных Киеву вооружений, которая была завышена примерно на $6,2 млрд. Теперь США приступают к передаче Украине военной помощи на эту сумму.

Согласно официальным данным американского оборонного ведомства и Госдепа, объем поставленной Украине помощи стал самым крупным со времен Второй мировой войны. По данным издания  The Washington Post, США направили Киеву более $66,2 млрд, из которых примерно $43 млрд затрачены на военную поддержку Украины.

Помимо уже выполненного финансирования, США взяли на себя долгосрочные обязательства по поддержке Киева и намерены спонсировать производство оружия и военной техники.

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#военная помощь
#финансы
#сша
#украина
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Минцифры Украины: В шести областях страны объявили воздушную тревогу
08 августа 2023, 02:07

Фото: iStock/Photoboyko

Cразу в шести областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют соответствующие данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал воздушной тревоги был объявлен 8 августа, в период с 00:32 по 00:52 (время аналогично московскому) в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях Украины. Также сирены прозвучали в тех частях Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР), которые до сих пор контролирует Киев.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#днр
#украина
#воздушная тревога
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Военкор Руденко рассказал о прилете российской ракеты в штаб для высших чинов ВСУ
08 августа 2023, 01:50

Фото: Минобороны РФ

Военкор Андрей Руденко заявил о ракетном ударе российской армии по штабу в Красноармейске, где находились западные кураторы Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Детальной информации о произошедшем в данный момент нет. При этом известно, что «прилетов» было как минимум два.



В марте 2023 года российские военные уничтожили командный пункт НАТО и ВСУ в окрестностях Львова, сорвав планы Киева по контрнаступлению. В бункере располагались высокопоставленные украинские военные, а также большое количество инструкторов и наемников из стран Североатлантического альянса.


#украина
#всу
#вооружённые силы рф
#ракета
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В районе Краматорска произошел взрыв
08 августа 2023, 01:21

Фото: iStock/kornyeyeva

В районе украинского города Краматорска прогремел взрыв. Об этом сообщил телеканал RT в cвоём Telegram-канале со ссылкой на украинские СМИ.
По информации официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины: Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Также сирены прозвучали в подконтрольных официальному Киеву районах Донецкой народной республики и Запорожской области.

Ранее стало известно о взрыве в Киеве. По информации украинских журналистов, он прозвучал на левом берегу столицы Украины. При этом воздушную тревогу в городе не объявляли.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#взрывы
#воздушная тревога
#украина
#днр
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«Зеркало недели»: В Киеве произошел мощный взрыв
07 августа 2023, 23:51

Фото: iStock/Ruslan_Lytvyn

Мощный взрыв прозвучал в Киеве, в левобережной части города, вечером 7 августа. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».
Подробности инцидента не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментируют, но известно, что воздушная тревога в украинской столице при этом не объявлялась.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#киев
#взрывы
#украина
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Первая партия Abrams направляется на Украину
CNN: В США одобрили отправку первой партии танков Abrams на Украину
07 августа 2023, 22:01

Фото: iStock/Michele Ursi

В США одобрили отправку первой партии танков Abrams на Украину, сообщает CNN.
«Теперь их довезут до Европы, потом до Украины вместе с остальными позициями, которые будут отправлены: боеприпасы, запасные части, оборудование для заправки и ремонта», - прокомментировал ситуацию начальник отдела закупок армии США Даг Буш.

Ранее стало известно, что Вашингтон планирует начать передавать американские танки Abrams Украине уже в сентябре текущего года. Уточняется, что вначале Белый дом намерен отправить военную технику в Германию для модернизации, и только затем первая партия «Абрамсов» будет передана Вооруженным силам Украины (ВСУ). Однако каков будет объем этой самой партии,источники Politico не уточняют.

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