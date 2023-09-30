Пленный солдат ВСУ рассказал о массовых случаях дезертирства

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В частях ВСУ происходят массовые случаи дезертирства из-за отчаянного положения на фронте. Об этом рассказал украинский солдат, сдавшийся в плен на Запорожском направлении.
В разговоре с РИА Новости военнослужащий отметил крайне низкое моральное состояние бойцов, которое усугубляется постоянным враньем командиров.
Пленный объяснил, что решение дезертировать принимают те, кто уже побывал в бою, знает, что это такое. Те, кто близко видел смерть. Обычно солдаты ВСУ не рассказывают о своих планах сослуживцам. Украинец вспомнил, как несколько военнослужащих несколько дней пили водку, а потом просто собрали вещи и ушли. Таких случаев он насчитал больше десятка. По его словам, люди быстро начинают понимать, что их обманывают и просто посылают на смерть. Потому и дезертируют, чтобы сохранить свои жизни.
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«Есть ощущение, что положение тяжелое, подразделение может погибнуть, а они (командиры - ред.) уверяют, что все прекрасно. Люди доверяют им, остаются, а происходит все наоборот», — рассказывает украинец.
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Александр Бойцов