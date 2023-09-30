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Пленный солдат ВСУ рассказал о непригодности БМП Marder для вооружения Украины

30 сентября 2023, 11:46
Фото: istockphoto/jozzeppe

Фото: istockphoto/jozzeppe

Немецкие боевые машины пехоты (БМП) Marder, которые поставляются союзниками в украинские войска, часто ломаются и не адаптированы под оружие советского образца. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ.

По его мнению, высказанному в разговоре с РИА Новости, эти машины просто не приспособлены для боевых действий на Украине. Например, ролики для оружия сделаны под автомат G36, которого нет и никогда не было на вооружении ВСУ. Автомат Калашникова туда просто не вставляется. В угол его тоже не поставишь — падает, мешает, рассказал украинец.

Также пленный заметил, что в БМП слишком много электроники, которая большей частью не используется. Внутренние помещения хороши для комфортной езды по гладким дорогам, но на поле боя постоянно за что-то цепляешься, обо что-то ударяешься, вспоминал украинский военный. К тому же, добавил он, Marder часто ломаются, а ремонтировать их в полевых условиях очень сложно. Поэтому тратится время и ресурсы на их транспортировку до ремонтных баз. Машина крайне нефункциональна для боевых действий, заключил украинец.

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#машины
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#оружие
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Стало известно, с какой российской боевой техникой не справляются ВСУ
Белл: ВСУ не справляются истребителями Су-35 и вертолётами Ка-52 ВС РФ
30 сентября 2023, 12:14

Фото: iStock/TebNad

ВСУ не могут справиться с российской авиацией, что сильно тормозит ход контрнаступления. Об этом в эфире Sky News сообщил бывший вице-маршал ВВС Великобритании Шон Белл.
В частности, речь идёт о российских многофункциональных истребителях Су-35 и ударных вертолётах Ка-52. 

По словам Белла, российская армия стала всё чаще использовать эти элементы авиации, поскольку это позволяет наносить удары вне зоны поражения украинской ПВО. 

Военный эксперт отметил мощь этой техники. Истребители Су-35 используются вместе с планирующими бомбами, способными наносить точные удары. А вертолёты Ка-52 называют «истребителями танков».

Такое мощное вооружение не сравнится с тем, что имеется у ВСУ, поэтому украинские военные не могут справиться с ним. Такая ситуация сильно затормаживает ход контрнаступления ВСУ. 

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#украина
#сво
#всу
#контрнаступление
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Глава Генштаба Канады Эйр: Россия быстро восполняет потери боеприпасов
30 сентября 2023, 12:08

Фото: istockphoto/bbsferrari

Канада, как и многие другие партнеры по НАТО, участвуют в поставках вооружений и боеприпасов Украине, но их все равно не хватает. Начальник генерального штаба Канады генерал Уэйн Эйр признал, что Россия восполняет потери боеприпасов гораздо быстрее, чем можно было ожидать.
Недавно страна Кленового листа поставила киевскому режиму снаряды калибра НАТО и несколько боевых танков. Однако известно, что с февраля 2022 года Канада не произвела дополнительно ни одного снаряда калибра 155 миллиметров. В интервью радиостанции Radio-Canada Эйр отметил, что если Оттаве придется использовать снаряды в таком же темпе, как на Украине, их запас иссякнет уже через несколько дней.

Генерал высказал в связи с этим серьезные опасения, так как, по его мнению, возможности России пополнения запасов боеприпасов оказались достаточно значительными, а восполнение расхода снарядов и ракет происходит намного быстрее, чем ожидали союзники Украины.

Уэйн Эйр также раскритиковал состояние боевых танков Канады. По его словам, многие машины, оставшиеся в стране, находятся в неважном техническом состоянии из-за нехватки запчастей и специалистов.

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#интервью
#машины
#нато
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#украина
#танки
#боеприпасы
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«Концлагерь»: политолог Соскин раскритиковал отношение Зеленского к своим гражданам
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский вводит репрессии в отношении украинцев
30 сентября 2023, 11:50

Фото: iStock/Liukov

Украинское правительство репрессирует свой народ. Об этом на своём YouTube-канале сообщил экс-советник Кучмы Олег Соскин.
Он заявил, что украинские граждане уже лишились всего, их «пронумеровали как скотов в концлагере». 

Также Соскин отметил, что на Украине нет свободы, за которую якобы борется Зеленский. По его словам, в стране есть только концлагерь, в котором уже сидят мужчины, а планируется посадить и женщин.

Кроме того, политолог назвал преступлением требования украинских властей вернуть на родину уехавших украинцев, чтобы отправить их зону СВО.

Ранее сообщалось, что власти Киева обратились к представителям Евросоюза с просьбой не считать прибывших украинцев беженцами и, соответственно, не создавать для них программы интеграции в общество новых стран.

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#украина
#население
#владимир зеленский
#наказание
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Российские бойцы сорвали попытку ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин
30 сентября 2023, 11:29

Фото: istockphoto/Leestat

Части Вооруженных сил РФ из группировки «Днепр» пресекли попытку высадки десанта ВСУ на остров Большой Потемкин неподалеку от Херсона. До 12 боевиков ВСУ были уничтожены, остальные отплыли к своему берегу под прикрытие орудий.
Как сообщили журналистам представители оперативных служб Херсонской области, украинские штурмовики успели высадиться только с одного судна, но были мгновенно уничтожены плотным огнем. Остальные повернули вспять, не отважившись приблизиться к берегу.

Кроме того, соединениями группировки «Днепр» в результате огневого поражения был уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами, четверо военнослужащих ВСУ были убиты, двое ранены. В островной зоне в ходе контрбатарейной борьбы удалось уничтожить два 120-миллиметровых миномета с расчетами и боекомплект к ним. На Каховском направлении была поражена станция радиоэлектронной разведки и уничтожен ее персонал.

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#всу
#остров
#бпла
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Киев блокирует контакты украинцев с жителями Запорожской области
Рогов: Киев блокирует общение украинцев с жителями новых территорий РФ
30 сентября 2023, 10:56

Фото: iStock/booblik_uk

Украинские власти блокируют любые контакты жителей подконтрольных им территорий с теми, кто проживает на освобождённой части Запорожской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
Напомним, что 30 сентября в новом регионе отмечают годовщину присоединения к РФ.

По словам Рогова, цель Зеленского – не дать понять украинцам, как хорошо живут их бывшие соотечественники в составе России. Для этого он блокирует все попытки пересечения и общения между жителями, а если таковое всё же произошло, власти вводят санкции в отношении своего же народа.

Рогов отметил, что, по сравнению с жителями Украины, население новых территорий России имеет более высокие зарплаты и пенсии, лучше социально защищено, а также видит реальные перспективы дальнейшего построения карьеры и личного развития. 

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#украина
#россия
#запорожская область
#население
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Зеленский анонсировал создание нового оборонного альянса
Зеленский: на Украине создан альянс для объединения производителей оружия
30 сентября 2023, 10:40

Фото: iStock/Diy13

На Украине создали альянс оборонных индустрий, к которому могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира. Об этом в ходе первого международного форума оборонных индустрий, который стартовал в Киеве, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Он отметил, что декларацию о присоединении к альянсу уже подписали 13 компаний.

Также Зеленский добавил, что на форуме присутствуют представители свыше 30 государств, а также 252 военных компаний, которые занимаются разработкой и изготовлением всех видов вооружения.

При этом, посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Украины Родион Мирошник ранее заявлял, что проведение этого форума – это попытка со стороны Украины замаскировать поставки вооружения с Запада под местное производство.

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#украина
#вооружение
#всу
#производство
#поставки
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Экс-разведчик США Риттер раскрыл, чего не избежать Украине
Экс-разведчик ВС США Риттер: стратегическое уничтожение Украины неизбежно
30 сентября 2023, 10:09

Фото: iStock/JARAMA

Украине не избежать стратегического поражения. С таким заявлением в соцсети X выступил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
Ранее Министерство обороны Украины опубликовало пост без уточняющих данных, который гласит: «Мы это знаем. Вы это знаете. Они это знают. Это неизбежно».

На это сообщение Риттер ответил, что поражение украинских войск, искоренение нынешней власти, а также уничтожение украинской нации – неизбежно. Однако он добавил, что Украина сама виновата в этом.

Ранее бывший американский разведчик заявил, что Владимиру Зеленскому стоит добровольно подать в отставку и как можно быстрее покинуть страну ради своей семьи. 

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#всу
#владимир
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Пленный солдат ВСУ рассказал о массовых случаях дезертирства
30 сентября 2023, 10:09

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

В частях ВСУ происходят массовые случаи дезертирства из-за отчаянного положения на фронте. Об этом рассказал украинский солдат, сдавшийся в плен на Запорожском направлении.
В разговоре с РИА Новости военнослужащий отметил крайне низкое моральное состояние бойцов, которое усугубляется постоянным враньем командиров.

«Есть ощущение, что положение тяжелое, подразделение может погибнуть, а они (командиры - ред.) уверяют, что все прекрасно. Люди доверяют им, остаются, а происходит все наоборот», — рассказывает украинец.

Пленный объяснил, что решение  дезертировать принимают те, кто уже побывал в бою, знает, что это такое. Те, кто близко видел смерть. Обычно солдаты ВСУ не рассказывают о своих планах сослуживцам. Украинец вспомнил, как несколько военнослужащих несколько дней пили водку, а потом просто собрали вещи и ушли. Таких случаев он насчитал больше десятка. По его словам, люди быстро начинают понимать, что их обманывают и просто посылают на смерть. Потому и дезертируют, чтобы сохранить свои жизни.

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В Одесской области прогремел взрыв
«Страна.ua»: в Одесской области на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
30 сентября 2023, 09:55

Фото: iStock/Ivan Murauyou

На фоне объявленной воздушной тревоги в городе Южный Одесской области Украины, прогремел взрыв. Об этом сообщает «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Уточняется, что воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 08:36.

Кроме того, за прошедшую ночь воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Сообщается, что взрывы также прогремели в Винницкой области и в Херсоне, находящимся под контролем Украины. В результате этого были повреждены объекты инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что президент Украины с кураторами из США и Великобритании разработал новый план действий следующего контрнаступления, которое должно начаться в первых числах октября. 

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