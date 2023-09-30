Пленный солдат ВСУ рассказал о непригодности БМП Marder для вооружения Украины

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Немецкие боевые машины пехоты (БМП) Marder, которые поставляются союзниками в украинские войска, часто ломаются и не адаптированы под оружие советского образца. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ.
Также пленный заметил, что в БМП слишком много электроники, которая большей частью не используется. Внутренние помещения хороши для комфортной езды по гладким дорогам, но на поле боя постоянно за что-то цепляешься, обо что-то ударяешься, вспоминал украинский военный. К тому же, добавил он, Marder часто ломаются, а ремонтировать их в полевых условиях очень сложно. Поэтому тратится время и ресурсы на их транспортировку до ремонтных баз. Машина крайне нефункциональна для боевых действий, заключил украинец.
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Александр Бойцов