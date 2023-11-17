Пленный ВСУ пожаловался, что Украина не хочет обменивать своих раненых солдат

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Киевский режим не хочет обменивать украинских военных, получивших тяжелые ранения в боях и попавших в плен к ВС РФ, так как не хотят их лечить. Об этом заявил пленный раненый боец ВСУ Валерий Вавко.
Он рассказал, что был призван в ВСУ еще в 2022 году. Там он стал механиком-водителем в 95-й ДШБ. Однако несколько месяцев назад получил ранение в спину под Кременной. Тогда российские военные вытащили его с поля боя и оказали помощь.
По словам Вавко, он не попадает в списки на обмен из-за того, что после ранения у него парализовало нижнюю часть тела.
Ранее украинский военный рассказал, как во время высадки на левом берегу Днепра принял решение сдаться в плен российской армии с помощью специального Telegram-аккаунта, который был указан на разбросанных листовках.
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По словам Вавко, он не попадает в списки на обмен из-за того, что после ранения у него парализовало нижнюю часть тела.
«Я слышал, что уже четыре месяца нас не хотят забирать. Говорили, что, так как мы трехсотые, не хотят нами заниматься. Особенно такими, как я. Наверное, мы не нужны», — передает ТАСС слова украинского военнопленного.
Ранее украинский военный рассказал, как во время высадки на левом берегу Днепра принял решение сдаться в плен российской армии с помощью специального Telegram-аккаунта, который был указан на разбросанных листовках.
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Элина Позднякова