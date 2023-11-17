Пленный ВСУ пожаловался, что Украина не хочет обменивать своих раненых солдат

Около 20 тысяч украинских мужчин, которые были призваны на службу в ВСУ в ходе мобилизации, сбежали из страны. Об этом сообщает британская вещательная корпорация BBC, которая ссылается на данные незаконных пересечений границ Украины с соседними государствами с февраля 2022 года.