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Пленный ВСУ рассказал, что за отказ от выполнения приказа могут убить

Пленный: военных ВСУ уводят в подвал и убивают за отказ от выполнения приказа
28 ноября 2023, 11:36
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Украинский военный, попавший в российский плен в Запорожской области рассказал, что за отказ выполнять приказ солдат ВСУ могут убить.

По его словам, отказавшиеся от выполнения приказа попадают в некий подвал, из которого уже никто не возвращается. Он предположил, что там происходят убийства тех, кто пошёл против указа начальства.

Ещё с прошлого года российское Минобороны и пленные солдаты ВСУ рассказывали о существовании специальных отрядов, которые занимаются расстрелом военный, отказавшихся выполнять приказ или попытавшихся сдаться в плен. Уничтожением занимаются боевики националистических подразделений и наёмники, которые устраняют, как правило, слабообученных и неопытных мобилизованных и кадровых солдат ВСУ.

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#украина
#военные
#всу
#пленные
#убийство
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Bloomberg: Среди населения Украины растут отчаяние и усталость из-за конфликта
28 ноября 2023, 11:25

Фото: istockphoto/JARAMA

Разочарование, отчаяние и усталость все больше проявляются среди населения Украины. Это связано с неудавшимся контрнаступлением и отсутствием перспектив скорого завершения конфликта.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, корреспонденты которого побеседовали с несколькими украинцами. Издание отмечает чувство уныния, охватывающего Украину. Тревоги по поводу наступающей зимы совпадают с разочарованием от неудач на фронте и волнений по поводу нарастающего напряжения между военной и политической властью страны.

В материале указывается, что украинцы начинают понимать, что конфликт, вероятно, затянется. Большие опасения вызывает то, что внутренние противоречия и раздоры в руководстве страны повлияют на помощь Запада. Люди опасаются, что из-за этого страна останется без поддержки. Если добавить к этому тревогу по поводу призыва на военную службу и негодование по поводу коррупции, то предстоящие зимние месяцы выглядят еще более мрачными, отмечается в публикации.

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#контрнаступление
#власть
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Пленный ВСУ рассказал, что грозит солдатам за отказ идти на штурм
Пленный ВСУ: командиры угрожают не эвакуировать с поля боя за отказ от штурма
28 ноября 2023, 11:00

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Солдат ВСУ, попавший в российский плен в Запорожской области рассказал, что украинские командиры угрожают не проводить эвакуацию с поля боя за отказ бойцов идти на штурм позиций ВС РФ.
«У нас тоже есть рации, и мы слышим, как нам со штаба говорят: "Вы штурмовики, идите вперед. А если вы не пойдете, мы вас не эвакуируем оттуда», - рассказал пленный украинский солдат.

По его словам, кассетные боеприпасы, переданные Украине США в рамках военной помощи, являются неэффективными в качестве огневой поддержки. Он также рассказал, что ВС РФ используют большое число БПЛА в зоне спецоперации, а также точную работу российских минометных расчетов.

Ранее украинский военнопленный Богдан Куманский рассказал о росте числа «отказников» от службы в рядах Вооруженных сил Украины. По словам пленного, число отказов от службы растёт потому, что украинцы не хотят быть «мясом». При этом, Куманский задался вопросом – что думают правительство и командиры, отправляя солдат без подготовки и опыта на убой.

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В подконтрольном Киеву Херсоне поврежден завод, сообщают местные власти
28 ноября 2023, 10:45

Фото: iStock/repinanatoly

В Херсоне, находящемся под контролем Украины, зафиксировано повреждение завода. Об этом рассказал назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.
«В городе повреждено здание одного из заводов», - сказал Прокудин в эфире телемарафона.

Ранее истребители Су-34 Военно-космических сил России с помощью авиационных бомб уничтожили блиндажи, военный персонал и военную технику Вооруженных сил Украины на направлении Херсона, сообщило Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, 20 единиц боевой техники ВСУ были уничтожены на указанном направлении. Отмечается, что экипажи получили точные координаты цели, произвели необходимые расчеты и выполнение маршрута на минимальной высоте, а также провели анализ местности перед ударом.


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#сво
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США могут передать Украине новейшие гиперзвуковые ракеты
РИА Новости: США готовятся к поставкам более совершенной версии ATACMS
28 ноября 2023, 10:37

Фото: iStock/aapsky

США провели успешные испытания ракет PrSM — Precision Strike Missile, которые будут переданы Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Разработкой новейшей гиперзвуковой ракеты занималась американская компания Lockheed Martin. Проведённые испытания показали, что оружие способно сбивать цели на расстоянии в 85 километров, что является серьёзным прорывом. 

Отмечается, что перед компанией-разработчиком стояла задача модернизировать ATACMS, поэтому многие характеристики имеют схожесть. 

Запускать новейшие гиперзвуковые ракеты можно с помощью систем HIMARS и MLRS M270, которые имеются в арсенале украинской армии. 

Начать поставку ракет планируется до конца 2024 года.

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#поставки
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Новости СВО: где Украина применяет химикаты, как снегопад повлиял на ход спецоперации
28 ноября 2023, 10:17

Фото: iStock/Three Spots

Интенсивность боевых действий в зоне проведения спецоперации снизилась из-за непогоды. Снегом оказались завалены дороги, по которым идет снабжение ВСУ, однако противник продолжает удерживать позиции. О том, где удалось достичь успеха ВС РФ, и на каком участке фронта пришлось отступить, чтобы сохранить жизни солдат, расскажет редакция «Радио 1».

В Рязанской области сбит беспилотник ВСУ


Над Рязанью минувшей ночью были слышны взрывы. Жители региона рассказали, что видели над городом два беспилотника. Позже в Минобороны РФ подтвердили информацию о том, что ВСУ намеревались атаковать объекты на российских территориях с использованием дронов. БПЛА противника были сбиты. Жертв и разрушений удалось избежать.

На Украине захотели изменить правила призыва в армию
На Украине захотели изменить правила призыва в армию

ВСУ пытались атаковать газопровод «Ямал — Европа» в Тверской области


Украинские силы попытались атаковать газопровод «Ямал — Европа» в Тверской области. Об этом пишет телеграм-канал Mash. По информации портала, дрон не долетел до назначенной цели и рухнул в 300 метрах от стены филиала «Газпром трансгаз» в городе Торжок.

Прибывшие на место инцидента саперы сняли с беспилотника взрывчатое вещество и безопасно его ликвидировали. Специалисты установили, что дрон нес на себе два килограмма взрывчатки.

В НАТО признали сложность ситуации для ВСУ


Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на линии фронта ситуация для ВСУ складывается сложная. Он указал на то, что боевые действия достаточно интенсивны, и на восточном направлении фронта украинская армия несет большие потери.
Столтенберг добавил, что альянс будет продолжать оказывать помощь Киеву, чтобы усилить его боевую способность.

Россия получила сведения о применении химикатов спецслужбами Киева


Глава российской делегации, заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский заявил, что у России есть сведения о том, что Украина применяет токсичные химикаты. Об этом он рассказал во время своего выступления на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

По его словам, украинская разведка использует психотропные вещества и токсичные химикаты для воздействия на руководителей регионов,  присоединенных к РФ.

Последние новости СВО


На всем участке фронта интенсивность боевых действий снизилась из-за установления непогодицы. Об этом пишет телеграм-канал «Рыбарь». Российские бойцы продолжают окружать Авдеевский укрепрайон на Донецком направлении, однако от окраин Петровского ВС РФ были вынуждены отойти, чтобы сохранить жизни личному составу.

В США оценили действие ЗРК Patriot в зоне СВО
В США оценили действие ЗРК Patriot в зоне СВО

Тактическое положение улучшила 127-я мотострелковая дивизия на Времьевском участке фронта. Бойцы заняли высоты и начали вести прицельный огонь по противнику.

Из-за снегопада ряд дорог на Украине оказался заблокирован. Это может затруднить поставку ВСУ вооружения и техники. Однако стихия негативно отразилась и на российской обороне. Сильным штормом повреждены боновые заграждения в Крыму.

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В США назвали два фактора, благодаря которым Россия победит Украину
Дэвис: Россия победит в конфликте благодаря политической и военной независимости
28 ноября 2023, 09:17

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В российской-украинском конфликте победит РФ, поскольку ей не требуется полагаться на другие страны в военном и политическом плане, об этом заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.
Военный напомнил, что в этом месяце ​Соединенные Штаты Америки ​так и не смогли договориться о выделении дополнительной финансовой помощи для Киева. Волнообразные настроения по отношению ​к украинскому конфликту всё более явно просматриваются и в Европе. Всё большее количество стран ЕС ​либо сокращает объёмы военной помощи, либо отказывается продолжать спонсировать ​проигравшую сторону. 

«У России нет таких проблем. Они самодостаточные, им не нужно полагаться на другие страны, на политическую ситуацию в них, как это делает Украина», - прокомментировал ситуацию Дэвис. 

К тому же, эксперт напомнил, что Украина страдает не только от нехватки оружия, но и ​личной состава. ​

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#сша
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#оружие
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DE: ВСУ теряют своих подготовленных бойцов при столкновениях с ВС РФ
28 ноября 2023, 08:01

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы Украины теряют своих лучших бойцов в столкновениях с российской армией, об этом пишет Daily Express.
«Скоро пойдет третий год конфликта на Украине, и ВСУ стремительно теряют свою хорошо обученную пехоту на передовой, а их шансы на победу иссякают», - прокомментировали ситуацию в издании. 

По словам представителей издания, украинский оборонно-промышленный комплекс никак не может нагнать обороты российского передового производства. Ситуацию не спасает даже помощь Киеву со стороны западных союзников.

Однако, по словам журналистов, самое страшное – это даже не отсутствие вооружения. Украинская армия потеряла уже почти всех профессиональных военных и теперь набирает новобранцев, которые не могут дать бой Вооруженным силам РФ.

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#всу
#вооружения
#рф
#сво
#украина
#военные
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BI: ВСУ в боевых действиях используют пулемёты времён Первой мировой войны
28 ноября 2023, 07:05

Фото: iStock/Michele Ursi

По интернету разлетелись фото, на которых Вооруженные силы Украины используют пулемёты Максима времён Первой мировой войны, это обстоятельство заметило издание Business Insider.
«На новых фотографиях видна пара пулеметов, установленных на пикап, а на видео видно, как украинцы стреляют из них по, как они считают, российским беспилотникам», - прокомментировали ситуацию в издании.

В BI также напомнили, что пулемёты Максима были разработаны ещё в Российской империи, до начала Первой мировой войны. 

В то же время, ранее стало известно, что российская армия получит на вооружение сверхновые беспилотники с огнемётами. Инновационные дроны будут также оснащены термобарическими боеприпасами.

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Депутат Бундестага Котре: ФРГ заберет средства Киеву из невоенных статей бюджета

Минобороны Украины: Киев и США договорились усилить мониторинг военной помощи
#всу
#сво
#оружие
#украина
#военные
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В Германии спрогнозировали изъятие средств для Киева из невоенных статей бюджета
Депутат Бундестага Котре: ФРГ заберет средства Киеву из невоенных статей бюджета
28 ноября 2023, 05:54

Фото: iStock/bluejayphoto

Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре высказал мнение, что для оказания помощи Киеву германскому правительству придется использовать финансовые ресурсы из различных невоенных статей бюджета.
По его словам, это может затронуть секторы социальной защиты и здравоохранения.

Он отметил, что маловероятно, что правительство решит вопрос о депортации нелегальных мигрантов для экономии средств в миллиардах.

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