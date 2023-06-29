Пленный боец ВСУ заявил об «ураганном огне» ВС РФ под Горловкой

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По словам военнопленного, украинская сторона сталкивается с серьезными потерями.
«Нас много раз выводили на доукомплектацию, когда оставалось около 20 человек и меньше. Слишком плотно работает по нам артиллерия. 4-я и 6-я рота там и остались, наша держится за счет доукомплектации», - отметил Кравец.
Он также рассказал, что его подразделение выполняло разные задачи. Оно также работало в Артемовской агломерации. После того, как город перешел под контроль российских сил, его направили ближе к Дзержинску около Горловки. В итоге, он оказался в плену вместе со своими сослуживцами.
«Когда вышли на позиции, по нам начался ураганный артиллерийский, минометный обстрел. Мы пытались выйти на командование, спросить, что делать. Прятаться было негде, нас выкашивали одного за другим. По рации никто не отвечал, нас просто бросили. В итоге мы сдались в плен», - объяснил боец.
Он также отметил, что на том месте, где произошло боестолкновение, еще оставались раненые солдаты ВСУ, однако в настоящий момент ничего о них неизвестно.
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