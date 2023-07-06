Пленный из «Кракена» Приходько рассказал о приказах обстреливать мирных жителей

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Боевик украинского нацподразделения «Кракена» Андрей Приходько, попавший в плен, рассказал, что минометчики подразделения получали задачи по обстрелу в тылу мирных жителей. Об этом пишет РИА Новости.
По словам военнопленного, ответственность за расстрелы перекладывалась на ВС России.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Краем уха слышал, что минометчикам «Кракена» ставились определенные задачи — они должны были стрелять нам в тыл под эгидой того, что это стреляют Вооруженные силы России. По частным секторам, там, где живет мирное население», — цитирует агентство слова Приходько.
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Диана Аванесян