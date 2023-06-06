Пленный солдат «Азова» признался в расстреле машины с мирными жителями

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Пленный солдат «Азова» заявил о расстреле машины с мирными жителями и детьми в Мариуполе
Старший солдат бригады «Азов»* заявил, что он и его коллега расстреляли автомобиль с мирными жителями, включая трех детей, в Мариуполе в весну 2022 года.
Он сообщил, что инцидент произошел 19 марта 2022 года в центре Мариуполя. По его словам, он и его коллега сделали предупредительные выстрелы в воздух в направлении машины ВАЗ-2109, которая не отреагировала.
По команде старшего они затем открыли огонь по автомобилю. Каждый из них произвел около 10 выстрелов в машину, на фарах которой были видны белые ленты в качестве опознавательных знаков.
Ранее стало известно, что снайпер «Азова»* в марте 2022 года вместе с другими украинскими боевиками расстрелял в Мариуполе мужа, жену и их дочь. После этого снайпер надругался над убитой женщиной, о чем рассказал другой пленный боевик из террористической организации.
* Запрещенная в России террористическая организация
Он сообщил, что инцидент произошел 19 марта 2022 года в центре Мариуполя. По его словам, он и его коллега сделали предупредительные выстрелы в воздух в направлении машины ВАЗ-2109, которая не отреагировала.
Ранее стало известно, что снайпер «Азова»* в марте 2022 года вместе с другими украинскими боевиками расстрелял в Мариуполе мужа, жену и их дочь. После этого снайпер надругался над убитой женщиной, о чем рассказал другой пленный боевик из террористической организации.
* Запрещенная в России террористическая организация
Артем Кузьмин