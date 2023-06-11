Пленный солдат ВСУ: украинские военные устали от боевых действий

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Дистион рассказал, что после начала российской спецоперации на Украине он получил повестку в 2022 году. Вместе со 115-й бригадой ВСУ он сражался в Северодонецке и Лисичанске, а после полученного ранения был переведен в Сумскую область.
«Из военнослужащих мало кто хотел уже воевать. Все устали уже от этого, говорили, чтобы быстрее это закончилось. И мы были на позиции и приняли решение пойти сдаться русским военным в плен, потому что это все уже как бы достало», — сообщил украинский военнослужащий.Сейчас, по его словам, он рад отношению к нему со стороны военнослужащих РФ — ему предоставляют одежду, питание, баню и спальные помещения.
«Радио 1» ранее сообщало, что солдаты ВСУ не раз демонстрировали заметные странности в поведении. К примеру, были случаи, когда они выходили к российским бойцам без оружия, брони и экипировки.
*экстремистская организация, запрещена в РФ