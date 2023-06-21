Пленный украинский солдат обвинил командира в потерях среди личного состава

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Пленный военнослужащий заявил, что украинское командование относится к подчиненным как к мясу
Пленный украинский военный стрелок Алексей Куприенко заявил, что в больших потерях в рядах Вооруженных сил Украины виновато командование, сообщает «РИА Новости».
«Все потери, это просто вина командира. Из-за его неправильных и неадекватных решений. Я считаю, что он просто сделал как последняя гнида, оставив нас там на позициях, сам убежал. Просто мы не знали, что делать. Думаю, это даже не то что не мужик, а не человек», - прокомментировал ситуацию Куприенко.
По его рассказам, на позиции было шесть солдат, он – единственный, оставшийся в живых. При этом, командир роты просто сбежал.
Он также отметил, что в бой солдат кидают без минимальной подготовки. Командиры относятся к подчиненным «как к собакам», а в случае опасности прячутся за их спины, отходя на 2-3 километра.
Куприенко отметил, что в российском плену у него есть «нормальные питание и вода», которых напрочь лишены украинские солдаты.
Ранее «Радио 1» сообщало, как командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины идет в бой под действием биологического оружия, разработанного в НАТО.
«Все потери, это просто вина командира. Из-за его неправильных и неадекватных решений. Я считаю, что он просто сделал как последняя гнида, оставив нас там на позициях, сам убежал. Просто мы не знали, что делать. Думаю, это даже не то что не мужик, а не человек», - прокомментировал ситуацию Куприенко.
Он также отметил, что в бой солдат кидают без минимальной подготовки. Командиры относятся к подчиненным «как к собакам», а в случае опасности прячутся за их спины, отходя на 2-3 километра.
Куприенко отметил, что в российском плену у него есть «нормальные питание и вода», которых напрочь лишены украинские солдаты.
Ранее «Радио 1» сообщало, как командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины идет в бой под действием биологического оружия, разработанного в НАТО.
Евгения Парфентьева