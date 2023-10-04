Пленённый в Крыму украинский диверсант рассказал о целях своей группы

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Украинский диверсант, которого захватили в плен в Крыму, рассказал о своей группировке и её целях. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Во время допроса он рассказал, что группа состояла из 16 человек. Её целью были фото- и видеоматериалы о «заходе» на территорию Крыма.
Ранее ФСБ сообщали, что захвачен в плен один из диверсантов, пытавшийся пробраться на территорию Крыма. Во время допроса он также рассказал, что его группировка пыталась заснять участников ДРГ на фоне украинского флага на территории полуострова.
Напомним, что 4 октября российскими военными была пресечена попытка высадки на территории Крыма группы украинских диверсантов. Над этим работали сотрудники погрануправления ФСБ по Республике Крым вместе с работниками подразделения Черноморского флота ВМФ и местного управления Росгвардии.
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Ранее ФСБ сообщали, что захвачен в плен один из диверсантов, пытавшийся пробраться на территорию Крыма. Во время допроса он также рассказал, что его группировка пыталась заснять участников ДРГ на фоне украинского флага на территории полуострова.
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Анастасия Чинкова