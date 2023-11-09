«Плохо кончится»: В США предрекли судьбу Зеленского

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Совсем скоро украинские генералы сами уничтожат лидера их страны Владимира Зеленского, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«Мы находимся на таком этапе, когда в какой-то момент времени группа генералов восстанет и все закончится плохо. Вспомните Николае Чаушеску, что случилось с ним в Румынии. Они собираются устроить инсценировку суда, скажут, что признают его виновным во всех преступлениях, а затем расстреляют его. Бац — и его нет. Возможно, суда даже не будет», - прокомментировал ситуацию Риттер.
По его словам, ситуация между высшим военным командованием и президентом на Украине становится всё более напряженной с каждым днём. Лучше всего об этом говорит инцидент с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, помощника которого убили и заместителя убрали с должности.
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Евгения Парфентьева