По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

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Вчера воздушную тервогу объявили сразу в шести областях Украины. Сигнал тревоги прозвучал в период с 00:32 по 00:52 (время аналогично московскому) в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях Украины. Также сирены прозвучали в тех частях Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР), которые до сих пор контролирует Киев.
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