По всей Украине ревут сирены воздушной тревоги

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Сначала тревога зазвучала в некоторых областях Украины. Чуть позже сирены завыли в Киеве.
«Сирены уже по всей стране. Предварительно причина - взлет МиГ-31к, способный нести "Кинжалы"», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили о том, что с 4 июня украинская сторона понесла существенные потери. Только на линии боевого соприкосновения ВСУ потеряли 7,5 тысяч человек, в числе которых раненые и погибшие. Названная цифра не включает число погибших в результате удара ВС РФ в глубину украинской территории. Для уничтожения дислокаций противника, российские военные использовали высокоточное оружие большой дальности и авиацию.