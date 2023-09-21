Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Фото: IStock/sandsun
Воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины, согласно данным онлайн-карты, предоставленным украинским министерством цифровой трансформации.
Из информации на онлайн-карте следует, что сигнал тревоги раздался в указанных регионах с 03:52 до 04:54 по местному времени (совпадает с московским временем).
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