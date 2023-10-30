«Почти не осталось боеприпасов»: ВС РФ точно бьют по складам ВСУ

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Российские силы один за другим уничтожают склады с оружием и боеприпасами Вооруженных сил Украины, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.
«Русские взрывают большое количество их оборудования. Они стали очень хорошо выявлять и уничтожать склады в отдаленных от передовой районах», - прокомментировал ситуацию Риттер.
Он также отметил, что украинские боевики расходуют боеприпасы в огромных количествах. Не имея достаточного опыта и подготовки к работе с вооружением, что приводит к быстрому выходу техники из строя.
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Евгения Парфентьева